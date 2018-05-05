İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri İSKİ son dakika sular ne zaman gelecek

Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanan İstanbul ilçeleri hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi İçin yapılacak olan çalışmalar nedeniyle birçok ilçeye su verilemeyeceği duyuruldu. Günlük işleri aksayan vatandaşlar, "Kesintiler ne kadar devam edecek? Sular ne zaman gelecek?' gibi sorulara yanıt arıyor. İstanbul’un bazı ilçelerinde içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Arnavutköy, Ataşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Sancaktepe… Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçeye çalışmalar nedeniyle su verilemiyor. İşte su kesintisi yaşanan ilçeler ve çalışmaların bitiş tarihi!



Arnavutköy



Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah



Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:11



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.









Ataşehir



Etkilenen Mahalleler : Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,Yenişehir Mah,İçerenköy Mah,İnönü Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Kayışdağı Mah,Mevlana Mah,Küçükbakkalköy Mah



Açıklama : İçme suyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:04



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Bahçelievler



Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna



Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:51



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Bağcılar



Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Güneşli Mah,Kirazlı Mah,Yenimahalle,Mahmutbey Mah,Göztepe Mah,15 Temmuz Mah,100Yıl Mah,Bağlar Mah,Fatih Mah,Demırkapı Mah



Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:51



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Beykoz



Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah



Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:39



Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Beyoğlu



Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Yenişehir Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah



Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:44



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Esenler









Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Tuna Mah,Fatih Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kazım Karabekir Mah,Havaalanı Mah



Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:51



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : K.Çekmece



Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah



Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:50



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Kadıköy



Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah



Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 10:32



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Maltepe



Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah



Açıklama : İçme suyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:04



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Sancaktepe



Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah



Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 11:38



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Silivri



Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah



Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 09:54



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Tuzla



Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Postahane Mah,Cami Mah



Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 12:00



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe: Üsküdar



Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah



Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 5.5.2018 - 12:13



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.5.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.