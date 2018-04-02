İstanbul sular neden kesildi İSKİ İstanbul su kesintisi açıklaması

İstanbul'da sular neden kesildi? Sular ne zaman gelecek? sorusuna İSKİ'den İstanbul su kesintisi açıklaması geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada Beylikdüzü, Fatih başta olmak üzere bir çok ilçede bulunan bazı mahallelerde yapılacak çalışma nedeniyle bugün su kesintisi olacağı duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Münzevi-Edirnekapı Ana İsale Hattında meydana gelen arızadan dolayı Fatih’teki bazı mahallelerde 2 Nisan günü (Bugün) su kesintisi olacağını duyurmuştu. Beylikdüzündeki arıza ve diğer ilçeleride yaşanan su kesintisi sorunlarını ve suların ne zaman geleceği ile ilgili detayları bu haberimizden takip edebilirsiniz.



İŞTE KESİNTİNİN YAŞANACAĞI YERLER



İSKİ’den yapılan açıklamada, “Münzevi-Edirnekapı Ana İsale Hattında meydana gelen arıza sebebiyle, Fatih İlçesi Kalenderhane, Haseki Sultan, Şehremini, Topkapı, Molla Gürani, Akşemsettin, Karagümrük, Atikali, Ali Kuşçu, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat, Ayvansaray, Molla Fenari, Beyazıt, Süleymaniye, Molla Hüsrev, Derviş Ali, İskender Paşa, Seyit Ömer ve Hırka i Şerif mahallelerine 2 Nisan pazartesi günü saat 06.00’ya kadar su verilemeyecektir” denildi.



BEYLİKDÜZÜ SULAR NEDEN KESİLDİ NE ZAMAN GELECEK?



İlçesi : Beylikdüzü

Kesintinin Nedeni : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı nihayetlendirilmesi öngörülmektedir.

Şehir : İstanbul

Arıza Başlangıç Zamanı : 2.4.2018 09:51 Saatinde

Belirtilen Kesinti Bitiş Tarihi : 02.04.2018 17:00 Saatinde

Su Kesintisi Yaşanacak Yerler : Kavaklı Mh

Su Kesintisi Ne Kadar Sürecek? : 7 saat 09 dakika

11:01 güncellemesi : Kesintiden etkilenen bölgelere dair son bilgi : Marmara Mah, Kavaklı Mah



FATİH SULAR NEDEN KESİLDİ NE ZAMAN GELECEK?



Su Kesintisi Yaşanacak Yerler : Hobyar Mh,Balabanağa Mh

Kesintinin Açıklaması : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Çalışmanın tahmini olarak 2.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı tamamlanması öngörülmektedir.

Kesinti Ne Kadar Sürecek? : 2 saat 09 dakika

İl : İstanbul

Arıza Başlangıç Zamanı : 2 Nisan Pazartesi - 2018 Saati :14:51

Arıza Bitiş : 2.04.2018 Saati :17:00

İlçe : Fatih

