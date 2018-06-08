İstanbul’a farklı ülkelerden gelen hayvan veya bitkilerden bazıları istilacı türe dönüşüyor

Bazıları Uzakdoğu’dan bazıları Avrupa’dan çeşitli yollarla İstanbul’a gelmiş. Zararlısı zararsızı var. Kokar ağaç, yeşil papağan, yalancı akasya, kırmızı yanaklı su kaplumbağası, çiğdeci kuşu ve turunçgil teke böceği bunlardan birkaçı...

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem’in verdiği bilgiye göre, Uzakdoğu’dan ithal edilen keresteler aracılığı ile İstanbul’a ulaşan turunçgil teke böceği, 2016’da Zeytinburnu ve Yedikule’de 1311, bu yıl nisan ayında ise Beykoz’da 187 ağacın kesilmesine neden oldu.

TRABZON’A YAYILIYOR

Gazete Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre fındık bahçelerine dadanan turunçgil teke böceği için Trabzon Maçka’da da alarm verildi. Kalem, “Ağacın içine bıraktığı larvalar yüzünden böceğin çoğalmasını engellemenin tek yolu ağacı kesip yakmak. İlaçla mücadele edilemiyor. Böceğin en sevdiği ağaç turunçgil. Böcek Akdeniz’e ulaşması halinde binlerce ağacı öldürür” dedi. Tam olarak istilacı sayılmasa da bir diğer tür ise Kuzey Amerika kökenli olan kırmızı yanaklı su kaplumbağası. Akvaryumdan alınıp bilinçsizce doğaya bırakılan bu türün, özellikle Belgrad Ormanları’ndaki sulak alanlarda, yerli tür olan çizgili kaplumbağanın yaşam alanlarını daralttığını söyleyen Kalem, “Bazı türler yabancı hastalık ve parazit taşıyabilir. Yabancı türleri doğru yönetmek çok önemli” diye konuştu.

100 İSTİLACI TÜRDEN 14’Ü TÜRKİYE’DE

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nce belirlenen dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türünden 14’ünün Türkiye’de olduğunu belirten Kalem, “Bunlar arasında iç sularımızda hızla yaygınlaşan gökkuşağı alabalığı, İsrail sazanı gibi türler de var. Kendi bölgesinde zararsız olan bir tür, götürüldüğü yerde doğal düşmanlarının olmamasından dolayı istilacı bir tür haline dönüşebilir” dedi.

MAÇKA’DA ALARM

Trabzon’un Maçka İlçesi’nde fındık dallarında ‘turunçgil uzun antenli teke böceği’nin görülmesi üreticiyi tedirgin ediyor. ‘Drakula’ adı da verilen, ağaçlarda kurumaya neden olduğu belirtilen böcekle mücadele için bölgede ilaçlama çalışmalarına başlandı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, “Bu böcekler ağaçları kurutuyor, ağaçları delerek içerisinde ‘T’ şeklinde bir yuva oluşturuyor, oraya yumurtalarını bırakıyor, ağaçların özsuyu o deliklerden çıkınca tabii ki ağaçlar kuruyor ve verimden düşüyor. Şu anda bir karantina durumu söz konusu. Dikkatli bir şekilde mücadelesi yapılıyor ancak biz bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bunu bir milli dava olarak, milli sorun olarak ele alıp bir şekilde sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

(Habertürk)