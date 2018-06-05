İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı
Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.
- DHA
Vietnam'dan İstanbul aktarmalı Rusya'ya giden V.E isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı. Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri gönderdi.
Gümrük ekiplerine getirilerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep,kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı. Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.