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İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı

Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

  • DHA
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Vietnam'dan İstanbul aktarmalı Rusya'ya giden V.E isimli yolcu, Rusya'da uçaktan indikten sonra valizini almadı. Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri gönderdi.
 
Gümrük ekiplerine getirilerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep,kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı. Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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