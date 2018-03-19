İstanbul'a inen uçağı temizlerken yüzbinlerce TL değerinde döviz bulundu
İstanbul'a inen bir uçakta temizlik yapıldığı sırada bir battaniyenin altında yüzbinlerce TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat bulundu.
TK 771 sefer sayılı Kuveyt-İstanbul uçağında temizlik yapıldığı sırada koltuk üzerinde bulunan bir battaniyeyi kaldıran Ahmet Kanat isimli personel, 71 bin 420 Dolar, 2 bin 700 Euro, 40 Türk Lirası, 1 adet akıllı telefon ile 1 adet de kol saati buldu.
Toplam değeri 293 bin TL değerindeki nakit para ile telefon ve kol saatini tutanakla birlikte yöneticilerine teslim etti.
Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayda Kanat'ın teslim ettiği uçak içi buluntu eşyalar sahibine verildiği belirtildi.
(AirportHaber)
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