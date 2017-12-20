İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Konya, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Merak edilen soru İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den 20 Aralık hava durumu tahminleri...
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandıkça haberimizde bulabilirsiniz. Yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur görülebilir.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Aralık ayı başından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hızla soğuyarak kış değerlerine geriledi. Yapılan son değerlendirmelere göre ise pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur görülebilir.
Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul'da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat" dedi.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (20 ARALIK ÇARŞAMBA)
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Konya, Antalya, Isparta Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Marmara Bölgesi
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve İstanbul çevrelerinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 3°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu
Ege Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Çankırı ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde beklenen yağışların; Çankırı ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge geneli, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AĞRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Çok bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, ilk saatlerde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuzeyinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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