Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandıkça haberimizde bulabilirsiniz. Yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur görülebilir.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Aralık ayı başından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hızla soğuyarak kış değerlerine geriledi. Yapılan son değerlendirmelere göre ise pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur görülebilir.

Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul'da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat" dedi.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (20 ARALIK ÇARŞAMBA)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Konya, Antalya, Isparta Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve İstanbul çevrelerinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Çankırı ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde beklenen yağışların; Çankırı ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge geneli, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AĞRI °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, ilk saatlerde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuzeyinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.