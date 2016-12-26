İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor! Meteoroloji son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi Sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tüm yurt için yaptığı beş günlük değerlendirmede ise Pazartesi gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da görülecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

SİBİRYA ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GELİYOR

Bünyamin Sürmeli de şu uyarılarda bulundu: ''Bu ayın 29-30-31'inde soğuk hava girişi var. İzmir ve Antalya merkezde kar yapma olasılığı var. Sibirya üzerinden soğuk hava çok sert bir giriş yapacak. Ege'den Akdeniz'e kadar ilerleyecek, Anadolu'yu tarayarak Doğu'ya ilerleyecek. Yurdun batısıyla, doğusuyla her tarafını etkilecek bir soğuktan bahsediyoruz. Çarşamba akşamından itibaren soğuk hava daha da artacak. Perşembe günü fırtına ile birlikte kar etkisi görülecek. Marmara (İstanbul dahil), Ege'nin iç kesimlerinde kar yağışı görülecek. Akdeniz ve Antalya bölgesi ise karla karışık yağmur var. Güney'de ise alçak basınç etkisiyle aşırı yağış görülecek. Sel tehlikesi var.''

YURT GENELİNDE YENİ HAFTADA KAR VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur akşam saatlerinde Bursa ve Bilecik ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa)esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı / EDİRNE °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu / İSTANBUL °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu / KIRKLARELİ °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu / AYDIN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu / İZMIR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu / MANİSA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı / ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı / HATAY °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu / ISPARTA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güneyi kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu / ÇANKIRI °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu / KIRIKKALE °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu / KONYA °C, 0°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. BARTIN °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu / BOLU °C, 4°C Çok bulutlu / DÜZCE °C, 3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı / ZONGULDAK °C, 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu / RİZE °C, 10°C Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu / SAMSUN °C, 10°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu / TRABZON °C, 9°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı / KARS °C, -10°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı / MUŞ °C, -8°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı / VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur Diyarbakır ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı / GAZİANTEP °C, 5°C Çok bulutlu / SİİRT °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu / ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu.