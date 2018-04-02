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İstanbul'da 50 yaşındaki adam otostop tuzağına düşürüldü

İstanbul'da, kültür tarımı yapan 50 yaşındaki Muzaffer U., kadın çete üyesi tarafından otostop tuzağına düşürüldü.

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Kadın çete üyesiyle Beykoz'daki serasına giden Muzaffer U, bir süre sonra baskın yapan diğer çete üyeleri tarafından silahla gasp edildi. 1'i kadın 3 gaspçı, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanırken mağdurları tuzağa düşüren Gamze B. elleri kelepçeli olmasına rağmen tesbihini bırakmadı.
 
Muzaffer U, 27 Mart 2018 günü Beykoz Cumhuriyet Köy'den Bozhane'ye doğru aracıyla seyrediyordu. Yol kenarındaki bir kadın dikkatini çekti. Otostop yapan kadın telaşlı bir şekilde ellerini havaya kaldırmış, durmasını istiyordu. Muzaffer U, aracını durdurarak kadını aracına aldı. Muzaffer U. kadınla birlikte Beykoz'daki serasına gitti.
 
Seraya ulaşmalarıyla birlikte silahlı 2 kişi geldi. İçlerinden biri, "Sen kızımı kaçırdın, bunun hesabını vereceksin" diyerek ellerini ayaklarını bağladı. Çete, Muzaffer U'nun üzerinde bulunan kredi kartları, paralarını ve aracını alarak kayıplara karıştı. El ve ayaklarına bağlı iplerden kurtulan Muzaffer U, polisi aradı.
 
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kredi kartlarının kullanıldığı ATM'lerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Gaspçıların kimlikleri belirlendi. Adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Gamze B. (20), Tayfun S. (19) ve E.K. (17) Çekmeköy'de gözaltına alındı. Yere yatırılıp kelepçelenen 3 gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Hürriyet)

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