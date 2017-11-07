İstanbul’da akılalmaz olay! Kulağını kopardı
İstanbul’da Sancaktepe'de yaşanan akıl almaz olayda bir kişi trafikte tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı. Olayı gerçekleştiren M.U. gözaltına alınırken kulağı kopan kişi ise tedavi altına alındı.
İstanbul trafiğinde yaşanan tartışmalara eklenen akılalmaz olay dün Sancaktepe Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serdar Bülbül ile M.U. isimli şahıs trafikte yol nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.U. Serdar Bülbül'ün kulağını ısırarak koparttı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Kulağı kopan Bülbül, acı içinde kıvranırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bülbül, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan M.U. ise kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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