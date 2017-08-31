İstanbul'da bir iş adamı tüm pazarı satın alarak her şeyi bedava dağıttı

İstanbul'da bir iş adamı, Beyoğlu Piyalepaşa semt pazarında bulunan tüm sebze, meyve, peynir zeytin gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahlarını satın alarak bayram öncesi ürünleri vatandaşlara dağıttı. Sebze ve meyve dağıtımı sırasında pazar esnafına da yardımcı olduğu gözlendi.

Bu pazarda para geçmedi

Sebze ve meyvenin ücretsiz olduğundan haberi olmayan bazı vatandaşlar, pazar esnafına para uzatırken ücretsiz olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi.

Komşularına da haber verdiler

Söz konusu ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.

Seyyar satıcıların da ürünleri

Pazarda, satın alınan tezgahlardaki ürünlerin kısa sürede tükenmesi ile birlikte bu kez de, simit, çay, mısır gibi ürünler satan seyyar satıcıların ürünleri yine SBK Holding yetkilileri tarafından satın alınarak çevredekilere dağıtıldı.