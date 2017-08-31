İstanbul'da bir iş adamı tüm pazarı satın alarak her şeyi bedava dağıttı
İstanbul Piyalepaşa semt pazarına gidenler ilginç bir durum ile karşılaştı. Bayram öncesi alışveriş için pazara gelenler, her şeyi ücretsiz dağıtıldığını öğrendi. Gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Semt pazarındaki tüm tezgahları satın alan bir işadamı, pazara gelen kişilerin ihtiyacı olan her şeyi bedava verdi. Pazara gelen ürünler 2 saat içinde tükendi.
- İHA
İstanbul'da bir iş adamı, Beyoğlu Piyalepaşa semt pazarında bulunan tüm sebze, meyve, peynir zeytin gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahlarını satın alarak bayram öncesi ürünleri vatandaşlara dağıttı. Sebze ve meyve dağıtımı sırasında pazar esnafına da yardımcı olduğu gözlendi.
Bu pazarda para geçmedi
Sebze ve meyvenin ücretsiz olduğundan haberi olmayan bazı vatandaşlar, pazar esnafına para uzatırken ücretsiz olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi.
Komşularına da haber verdiler
Söz konusu ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.
Seyyar satıcıların da ürünleri
Pazarda, satın alınan tezgahlardaki ürünlerin kısa sürede tükenmesi ile birlikte bu kez de, simit, çay, mısır gibi ürünler satan seyyar satıcıların ürünleri yine SBK Holding yetkilileri tarafından satın alınarak çevredekilere dağıtıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.