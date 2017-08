İstanbul'da bir iş adamı tüm pazarı satın alarak her şeyi bedava dağıttı İstanbul Piyalepaşa semt pazarına gidenler ilginç bir durum ile karşılaştı. Bayram öncesi alışveriş için pazara gelenler, her şeyi ücretsiz dağıtıldığını öğrendi. Gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Semt pazarındaki tüm tezgahları satın alan bir işadamı, pazara gelen kişilerin ihtiyacı olan her şeyi bedava verdi. Pazara gelen ürünler 2 saat içinde tükendi.