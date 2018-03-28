İstanbul'da bir kişinin süpermarketten aldığı patates cipsinin içinden böcek çıktı
Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş cipsi markete iade etmeden önce fotoğrafladı ve yayınladı.
İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın süpermarketten aldığı patates cipsinin içinden böcek çıktı.
Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran vatandaş, cipsin son kullanma tarihinin de geçmediğini fark etti. Buna rağmen cipsin nasıl böceklendiğini anlamayan mağdur tüketici, cipsi markete iade etmeden önce fotoğrafladı ve yayınladı.
(Habertürk)
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