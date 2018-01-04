İstanbul'da gün batımı Süleymaniye Camii ile güzel görüntü oluşturdu.

İstanbul'da güneşli havayı değerlendiren turistler gün batımında tarihi yarımadayı gezerek hoşça vakit geçirdiler.

Güneşli havayı değerlendiren amatör balıkçılar da, gün batımında da balık tutmaya devam etti.