İstanbul'da güpegündüz yaşanan dehşet anları kamerada

Beyoğlu’nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, onlarca kişinin gözü önünde lüks bir aracın sürücüsünü önce gasp etti sonra darp etti. Sürücünün verdiği parayı yeterli bulmayan madde bağımlısı şahsın, dehşet saçtığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, 09 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs gözüne kestirdiği lüks bir aracı kendisine çarptığı iddiasıyla trafik ışıklarında durdurdu. Para isteyen madde bağımlı şahsa araç sürücüsü bir miktar para verdi. Sürücünün verdiği parayı yeterli bulmayan madde bağımlısı H.A aracın sürücüsü Y.T.’yi yakasından tutarak dışarı çıkardı. Aracın içinde aldığı para yeterli gelmeyen H.A. daha fazla para vermesini istedi. Bu esnada şüpheli şahıs sürücüyü darp ederek cebindeki paraları gasp etti. Çevredeki vatandaşların film gibi izlediği olayın ardından şüpheli şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise güven kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gasp şüphelisi kısa sürede yakalandı

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen güvenlik timleri şüphelinin peşine düştü. Ekipler olay yerinden fazla uzaklaşmadan şüpheli H.A’yı sokak arasında kıstırarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından şüpheli Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.

"Paramı ver derken aşağı doğru kaçtı’’

Çevrede bulunan esnaflardan biri, “Işıklar yanınca arabalar durdu. Arkadaş da en güzel lüks aracı gözüne kestirerek yanına yanaştı. Kapıya tutundu. Şoförün camı da açıktı. Oraya sarıldı. Biraz münakaşa oldu. Bir tane vurdu. Işıklar yanınca adam devam etti. İki, üç tane vurdu. Adam insafa geldi. Bir elli lira uzattı. O, devamını istedi. Bir 20 lira daha aldı. Cüzdanı kabarık da görünce bu sefer cüzdana kitlendi. Çünkü, madde bağımlısı. En son adam araçtan indi. Yakasına yapıştı. Çıkardı. Ceplerine dalmak istedi. Ondan sonra aldı. Paramı ver derken aşağı doğru kaçtı” dedi.

"Herkes yaşananları film izler gibi izledi’’

Şüpheli H.A.’nın sokakta yaşadığını ifade eden cadde esnafı, “Herkes yaşananları film izler gibi izledi, ellemedik. Arabadan çıkan adam etrafına bakıp yardım bekliyordu. Bağırmaya başladı. Diğer arkadaş da elindekileri aldı. Cebine soktu elini cüzdanı aldı. Adam ‘Paramı ver. Paramı getir. Hırsız var’ dedi. Kaçıyordu zaten. İki, üç dakika sonra güven timi arkadaşlar geldi. İleride bir ara sokakta yakalandı. Şahsı aldılar. Sokakta yatan bir şahıs” şeklinde konuşurken yaşanan dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Yaşanan dehşet anları kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde madde bağımlısı şahsın seyir halindeki lüks aracın camına tutunduğu görülüyor. Sürücünün bir miktar para verdiği şahsın aracın camına tutunmaya devam ettiği görülüyor. Yavaşlayarak duran aracın sürücüsü ile konuşan şahsın kolundan tuttuğu sürücüyü araçtan indirdiği görülüyor. Bu sırada sürücünün verdiği bir miktar parayı daha yeterli bulmayan şahsın aniden sürücüyü darp etmeye başladığı görülüyor. Bu sırada çevrede bulunan kişilerin ise olayı film izler gibi izlemesi dikkat çekiyor. Şahıs daha sonra gasp ettiği parayla kaçmaya başlarken bu sırada güven timlerinin koşarak geldiği ve kaçan zanlının peşine düştüğü görülüyor.