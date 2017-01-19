İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji son dakika kar uyarısı

İstanbul hava durumu son dakika uyarısı Meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak. Önümüzdeki hafta ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, sıcaklıklar cuma ve cumartesi daha da düşecek. Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası Marmara ve İstanbul'da sıcaklıkların yeniden sıfırın altına düşmeye başlıyor. Marmara bölgesine yeniden kar gelebileceğini belirten Öztel, "Bu tahminler 25-26-27 Ocak tarihleri için. Tam 1 hafta olduğu için kesin bir dille 'İstanbul'a kar geliyor' diyemiyoruz. Ancak İstanbul'a soğuk hava geleceği kesin" dedi. Öztel, tahmin edilen yağışlı sistemin geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kadar kuvvetli olmadığını söyledi. Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'nın güneybatı kesimleri ve İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Trakya ile akşam saatlerinden sonra bölgenin güneydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kars, Ardahan, Iğdır, Bolu, Düzce, Sivas, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ