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İstanbul’da Kudüs konuşulacak

Ümraniye Belediyesi, Burak Derneği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile birlikte 1516 yılının sonunda Osmanlı topraklarına katılan Kudüs’ün alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınacağı “Uluslararası Kudüs Sempozyumu” (Dünü, Bugünü ve Yarını) konulu programına ev sahipliği yapacak.

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Son dönemlerde Kudüs’ün konumunun ve şehirde yapılan insan hakları ihlallerinin yeniden tartışılmaya başlamasının akademik düzeyde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum, mukaddemen belirtilen amaçlar doğrultusunda gündem yaratacak ve rehberlik sunacak son derece önemli bir toplantı olacaktır. Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nin Kudüs’ün yönetimini ele almasının 500. İngilizlerin de Kudüs’ü işgalinin 100. ve Mescidi Aksa’nın işgalinin 50. yıldönümü olması da toplantıya mutena bir anlam katacaktır. Böylece Kudüs meselesi yeniden kamuoyunun gündemine taşınacaktır. 
Sempozyumun yurtiçi ve yurtdışından alanında uzman katılımcıların iştirakleriyle 23-24 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecektir.
 
Sempozyum, açılış-kapanış ile birlikte toplamda 7 oturum halinde iki gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Açılış oturumunun akabinde makamlarınca uygun görüldüğü takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden çıkartılan arşiv vesikalarından tertip edilen “Osmanlı Arşivlerinde Kudüs” isimli sergiyi açması arzulanmaktadır. Belirtilen tarihlerde Türkiye’de ve dünyada Kudüs’e ilişkin araştırmalar yapan akademisyenler ve entelektüellerin birikimlerinin paylaşılmasına katkı sağlanacaktır.  
 

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