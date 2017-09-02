İstanbul'da kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

Kurban Bayramı'nda, yapılan tüm uyarılara rağmen önceki yıllarda olduğu gibi benzer görüntüler yaşanmaya devam etti. Sancaktepe’de yaşanan olayda boğayı kesmeye götüren kasapların zor anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Boğayı kesime götürmek isterken arkasından yaklaşıp kuyruğunu tutan kişi ve yanındaki bir kişi öfkeli boğanın sert çiftesi sonucu ağır yaralandı.

O anlar cep telefonu kamerasında

O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, boğanın kesim yapılacak noktaya götürülmeye çalışıldığı ve vatandaşların hayvanı ittiği görülüyor. Bu sırada boğayı arkadan iten bir diğer kesim yeri çalışanına hayvan sert bir şekilde çifte atıyor. Çifteyi yiyen kasabın yanındaki arkadaşı da durumdan etkilenirken, ikili uzun süre kendine gelemiyor. Yaralıların tedavi olmak üzere hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan boğanın ise kasapların elinden kurtularak diğer hayvanların arasına kaçtığı görülüyor.