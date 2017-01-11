İstanbul'da okullar tatil mi?

Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı hava dalgasının günlerdir etkisinde bulunan İstanbul'da okullara peş peşe tatil kararı gelmişti. İstanbul Valisi Vasip Şahin tatil kararlarını twitter adresinden duyurmuş ve binlerce öğrenciden teşekkür mesajı yağmıştı. Yarın için tatil haberi bekleyen öğrenciler için bugün sevindirici haber gelmedi. Yarın İstanbul'da hava durumu geçtiğimiz günlere göre daha iyi olacak. Hava sıcaklığı ise artıyor. İstanbul'da yarın 13 Ocak Cuma okullar tatil olur mu? Valilikten kar tatili açıklaması var mı?

13 OCAK PERŞEMBE YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrencilerin tatil konusunda büyük bir beklenti içinde olduğu İstanbul'da bu sefer tatil açıklaması gelmedi. Yarın için okulların tatil olduğuyla ilgili yapılacak son dakika açıklamasına haberimizden ve www.star.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da yaklaşık 5 gündür devam eden soğuk hava ve kar yağışının sona erdiği, sıcaklıkların artmaya başladığı belirtildi. Meteorolojinin tahminine göre bugün gün içinde sıcaklık 5 dereceye kadar yükselecek.