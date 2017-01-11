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İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Cuma İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor.

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Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı hava dalgasının günlerdir etkisinde bulunan İstanbul'da okullara peş peşe tatil kararı gelmişti. İstanbul Valisi Vasip Şahin tatil kararlarını twitter adresinden duyurmuş ve binlerce öğrenciden teşekkür mesajı yağmıştı. Yarın için tatil haberi bekleyen öğrenciler için bugün sevindirici haber gelmedi. Yarın İstanbul'da hava durumu geçtiğimiz günlere göre daha iyi olacak. Hava sıcaklığı ise artıyor. İstanbul'da yarın 13 Ocak Cuma okullar tatil olur mu? Valilikten kar tatili açıklaması var mı?
 

İSTANBUL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

 
13 OCAK PERŞEMBE YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Öğrencilerin tatil konusunda büyük bir beklenti içinde olduğu İstanbul'da bu sefer tatil açıklaması gelmedi. Yarın için okulların tatil olduğuyla ilgili yapılacak son dakika açıklamasına haberimizden ve www.star.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
 
İSTANBUL HAVA DURUMU 
İstanbul'da yaklaşık 5 gündür devam eden soğuk hava ve kar yağışının sona erdiği, sıcaklıkların artmaya başladığı belirtildi. Meteorolojinin tahminine göre bugün gün içinde sıcaklık 5 dereceye kadar yükselecek.
 

Yorumlar

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eda12.01.2017 11:58
vasip amca bakkala gıdılmıyo okula nasıl gıdelım 1guncuk daha tatıl edıver su okulları be
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ayazağa12.01.2017 02:01
Yollar kapalı biz burdan nasıl okula gidecezzzzzz
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3412.01.2017 01:03
Vali Amca kırma bizi ya lütfen bir gün daha tatil olsun hala sokak aralarinda falan buzlar erimedi lütfen seni seviyoruz ??
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Allahın bir kulu12.01.2017 00:57
Biz seni seviyorduk sen neden bize bele yaptin lutfen tatil olsun ya gizli buzlanma var
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Emircan dal12.01.2017 00:48
perşembe günü okullar tatil olmalı hala erimesı beklenen buz kütleleri var vee... okullarin tatil olmasını bende dahil çoğu kişi istiyor #1gündahatatil
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jshdh12.01.2017 00:46
Lütfen tatil olsun lütfen
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Efe12.01.2017 00:32
Vasip amca yarında tatil yap sokak araları ve yollar hayla buz erimedi
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azra12.01.2017 00:29
vasip amca nolur yarın tatil yap biz sitede markete giderken bin defa düşüyoruz okula sbah gidenleri düşün bide bende erken gidiyorum hava hemde soğuk zaten nolur son olsun bu yarında tatil yap perşembe günü tatil olsun çok kaygan yerler her an bir çatı üstümüze düşebilir
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Gamze12.01.2017 00:28
Okullar tatil olsun lütfennnnnnnn??
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sayın valimiz12.01.2017 00:26
istanbul 'da( yollar -ara sokaklar vs. buzlu oldugundan dolayı) sizden sevindirici bir haber bekliyoruz.
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nezir12.01.2017 00:24
Vasip amca lütfen tatil et
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Aysel12.01.2017 00:23
Perşembe okullar tatilmi
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sddd12.01.2017 00:22
lütfen tatil olsun
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asdfghj12.01.2017 00:20
yeteeeeeeeeeeerrrrrrr tatil olsunnnnnnn
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hamile12.01.2017 00:00
Sayin valim lütfen tatil verin hamilelik ve gidiş geliş yolum çok buzlu lütfennnn tatil verin
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Nisa sunay pekcan11.01.2017 23:45
Lütfen yarin okular tatil olsun kaç saattir bekliyorum açıklamayı ??
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lale11.01.2017 23:33
vasip amca perşenbe ve cuma günü okullar tatil olsun, zaten haftaya karne alacağız ne olur okullar tatil olsun
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Aimal11.01.2017 23:32
Yarın tatil olmasın lütfen
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Tatil olması için dua eden kişi11.01.2017 23:32
Allah rızası için vali amca ne olur İstanbul da tatil olsun Şu haftayı çıkaralım başka birşey istemiyorum
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merve11.01.2017 23:28
hayır yarın okullar tatil olmasın okula gidelim lütfen neolur valli
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Resul bakkal11.01.2017 23:22
Sayın valimiz annem ve babam kafalarını yardı buzlanma nedenleri ile nerdeyse Yere ayak basamadık sayın valimiz LÜTFEN OKULLAR 12 ocak perşembe günü TATİL OLSUN...
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Kadriye11.01.2017 23:12
Yarın okul ar tatil olssayfı keşke
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cbreal11.01.2017 23:10
Vasip amca yarın okullar tatil olsun yollar buzlu lütfen
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sıla11.01.2017 23:00
Vasip amca tatil et nolurrrrrr
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Lütfen11.01.2017 22:43
Lütfen çok merak ediyoruz tatilmiiiiii
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Hamza11.01.2017 22:37
Yarın okul olmalısın
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suat11.01.2017 22:31
sayın valim okullar lütfen tatil ollssunn !!!!!!!!!!!!!
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deniz11.01.2017 22:06
Yarın okul tatil olsun
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....11.01.2017 22:05
Şahsen ben ve çoğu kişi okula otobüslerle gidiyoruz ve yerlerde buzlanma olabilir zaten otobusler gereksiz hızlı gidiyor tehlike arz ediyor okula gidiş dönüşte zorlanıyoruz perşembe günü tatil olmalı ama cuma günü için bir şey söyleyemem orası meterolojiye kalmis
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Azra11.01.2017 21:53
Mrb Vasip amca lütfen yarın okullar olsun haftaya karne alcaz..
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Esma11.01.2017 21:50
Vasip amca yarın lütfen okullar olsun yarın sınav yapacak öğretmenimiz
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Melek11.01.2017 21:49
Lütfen İstanbul'da tatil olsun.ara sokaklar hala buzlar var.2 günde bizim için lütfen.
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....11.01.2017 21:44
Yarın okullar tatil olsun lütfen Vasi amca
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Kaneki11.01.2017 21:40
Vasip amca nolur yarın istanbulda tatil olsuuujnn
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Nekocann...11.01.2017 20:46
Vasip amca nolur yarın okul olsunn zaten haftaya cuma karne alıcazz nolur yarın okul olsunn...
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lutfen11.01.2017 20:32
İstanbul okullar tatil olsun
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Berkan Güngör11.01.2017 19:45
Valim lütfen yarında okulları tatil yapın??O?????????????
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Lale11.01.2017 19:29
Nolur yarın tatıl olsun valı amca dıger gunler tatış olmasın
  • 39
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C11.01.2017 18:37
İstanbul'da yarın tatil olsun çünkü çok fazla buzlanma var sıcaklık arttı gözüküyor ama hala her yer soğuk
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