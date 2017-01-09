İstanbul'da 10 Ocak Salı okullar tatil mi? Vasip Şahin'den son dakika açıklaması
Soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da öğrencilerin kar tatili beklentilerine İstanbul Valisi Vasip Şahin'den yanıt geldi. Bugün tatil olan okullar yarın da (10 Ocak Salı) tatil edildi. Pazartesi günün tatil edilmesiyle 3 gün üst üste tatil yapan öğrenciler yarının da tatil edilmesiyle bu süreyi 4 güne çıkarmış oldular. İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? Çarşamba da okullar tatil olur mu? İşte bu soruların cevabı.
İstanbul'da son yılların en şiddetli kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığı ise eksi derecelerde. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava yurdumuzu etkisi altına aldı. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul'daki öğrenciler pazartesi gününün tatil olmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. İstanbul Valisi Vasip Şahin'den bugün ikinci müjdeli haber geldi. İstanbul'da okullar yarın da (10 Ocak Salı) tatil edildi. Kar yağışının yarın da devam edeceği İstanbul'da çarşamba günün tatil olup olmayacağını yarın göreceğiz. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı cuma gününe kadar devam edecek.
Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) 9 Ocak 2017
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İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN 9 OCAK PAZARTESİ İÇİN TATİL TWEET'İ
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi. Bu açıklamayla yarın 9 Ocak 2017 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi.
İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) 8 Ocak 2017
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti.
Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
BALKANLAR'DAN DAHA SOĞUĞU GELİYOR
Balkanlar üzerinden gelen ve geçtiğimiz cuma akşamı Marmara’ya ulaşan kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çatalca’da 110, Arnavutköy’de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi’de 55-60, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de 25 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı dün kısa bir mola verse de Meteorolojiye göre perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe’den itibaren bir süre yağışlı havanın etkisi altında kalacak olan Marmara, Balkanlar üzerinden gelecek olan ikinci bir soğuk hava dalgasıyla adeta donacak. Uzmanlar önümüzdeki hafta sonundan itibaren beklenen havanın bundan daha sert olacağı uyarısında bulundu.
İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN KAR AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili olarak, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokakta bulunan 2 bin 580 kişinin barınma merkezlerinde ağırlandığını belirterek, ilgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezinin, kar nedeniyle yaşanacak olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.
Avcılar Haramidere'de tır kayması nedeniyle kapanan Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını ifade eden Vali Şahin, şunları dile getirdi:
''Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor. Boğaz Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları, ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir.''
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU
KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman'da yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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