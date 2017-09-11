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İstanbul'da polis zorla dilendirilen 36 çocuğu kurtardı

İstanbul'da polis, beş ay süren takip sonucunda Suriye'den ailelerinden bin liraya kiraladıkları çocukları İstanbul'da dilendiren bir çeteyi çökertti.36 çocuk kurtarılırken çete üyesi 12 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da özellikle trafikte dilendirilen çocukların para karşılığında kiralanarak getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Beş ay boyunca teknik ve fiziki takibi sürdüren polis, çocukların Halep'teki ailerine bin lira para verilerek kiralandıklarını ve daha sonra getirildikleri İstanbul'da dilendirildiklerini tespit etti. Çetenin ağına düşen çocuklar bir bir tespit edilirken, takip sonucunda alıkonuldukları yerler belirlendi. Çocukları dilendiren çete üyelerinin de kimlerini tespit eden polis bu sabah operasyon için düğmeye bastı. 
 
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Üç ilde eş zamanlı
Başta Hatay olmak üzere Adana ve İstanbul'da 93 adrese baskın yapan polis Suriye uyruklu 12 çete üyesini gözaltına aldı. Polis zorla alıkonulan ve dilendirilen 36 çocuğu da kurtardı. Çocuklar sağlık kontrolünden geçirilerek Çoücuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
 

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