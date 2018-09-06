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İstanbul’da sağanak yağış etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

  • İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden önce uyardığı sağanak yağış gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Galata Köprüsünde bulunan bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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