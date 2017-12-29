3 günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 75'i buldu
3 günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla İstanbulluların trafik çilesi de başladı. Tatile ya da memleketlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafikte doluluk yüzde 75'i buldu.
- DHA
Üç günlük yılbaşı tatilinin başlamasıyla İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. Yılbaşı tatili öncesi son çalışma gününü sona ermesiyle birlikte İstanbul trafiğinde geçen uzun saatler de başladı. Tatile ya da memleketlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluluk nedeniyle İstanbul trafiğindeki doluluğu yüzde 71'i buldu. Avrupa Yakası’ndan Anadolu’ya geçişlerde ise araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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