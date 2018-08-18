Esenyurt'ta yetkileri olmadığı halde vale ücreti alan kişilere operasyon

Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranlara gelen araç sürücülerinden, yetkileri olmadığı halde kendilerini vale olarak tanıtarak para istediği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sürücülerden 20-25 lira aldığı belirtilen 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin çeşitli suçlardan arandığı belirlenirken bir kişinin üzerinden ise ruhsatsız 2 tabanca çıktı. Çevredekiler, kendilerini vale olarak tanıtan kişilerin restoranlar önüne her 5 metrede bir vale yazılı duba koyduklarını ve kendilerinden ücret talep ettiklerini iddia etti. Dubalar ve kulübeler Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişiye ise ise zabıta para cezası kesti.