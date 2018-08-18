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Esenyurt'ta yetkileri olmadığı halde vale ücreti alan kişilere operasyon

Esenyurt'ta yetkileri olmadığı halde alışveriş merkezlerinin çevresine kulübeler koyarak vale ücreti aldığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

  • DHA
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Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranlara gelen araç sürücülerinden, yetkileri olmadığı halde kendilerini vale olarak tanıtarak para istediği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sürücülerden 20-25 lira aldığı belirtilen 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin çeşitli suçlardan arandığı belirlenirken bir kişinin üzerinden ise ruhsatsız 2 tabanca çıktı. Çevredekiler, kendilerini vale olarak tanıtan kişilerin restoranlar önüne her 5 metrede bir vale yazılı duba koyduklarını ve kendilerinden ücret talep ettiklerini iddia etti. Dubalar ve kulübeler Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişiye ise ise zabıta para cezası kesti.
 

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