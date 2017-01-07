İstanbul'da yarın 9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Vasip Şahin'den son dakika açıklaması

İstanbul son yılların en şiddetli kar yağışıyla karşı karşıya. Cuma akşamı başlayan yağış şiddetini artırarak devam ediyor. Hava sıcaklığı ise eksi derecelerde. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava yurdumuzu etkisi altına aldı. Özellikle İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımın durma noktasına geldiği kentte öğrenciler pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda bilgi almak için de İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Twitter adresine tweet atıyorlar. 9 Ocak Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN TATİL TWEET'İ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir." dedi. Bu açıklamayla yarın 9 Ocak 2017 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi.

İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 40 CM'YE ULAŞTI

İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Kar kalınlığı, kıyı ve iç kesimlerde 10 santime, yükseklerde ise 25 santime ulaştı. Kar yağışı halen etkisini sürdürürken, sıcaklık da -4 dereceye kadar indi.

Bazı bölgelerde yağış kar fırtınası şeklinde sürüyor. AKOM, kar yağışının, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili olduğunu açıkladı.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, kar yağışı öğlen saatlerinde etkisini azaltacak ve rüzgarın hızı da düşecek ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak. Sıcaklık ise gündüz en fazla -2 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise -20.

Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Yarın etkisini azaltması beklenen kar yağışı, pazartesi ve salı günü tekrar etkisini arttıracak ve aralıklarla devam edecek. Sıcaklık salı gününe kadar sıfırın üstüne çıkmayacak. Sıcaklığın salı günü 0 derece olması bekleniyor, çarşamba günü de 2 dereceye yükselecek.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN KAR AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili olarak, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokakta bulunan 2 bin 580 kişinin barınma merkezlerinde ağırlandığını belirterek, ilgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezinin, kar nedeniyle yaşanacak olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Avcılar Haramidere'de tır kayması nedeniyle kapanan Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını ifade eden Vali Şahin, şunları dile getirdi:

''Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor. Boğaz Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları, ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir.''