İstanbul'da yollar neden kapalı trafik neden yoğun İBB trafik son durumu İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da trafik yol durumu nasıl? İstanbul'da yollar neden kapalı? Trafik neden yoğun? 9 Ağustos İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? İBB trafik son durumu İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar nereler? UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Beşiktaş ile LASK Linz arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek olan Beşiktaş ile LASK Linz maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif güzergahları kullanabilecek. İstanbul trafik durumu bilgileri İBB trafik durumu uygulamasında bulunuyor. Online İBB trafik durumu uygulaması büyükşehir belediyesinin ücretsiz bir internet hizmetidir. İBB trafik durumu uygulaması İstanbullular tarafından mobil cihazlardan da kullanılabiliyor. İşte İBB İstanbul trafik yol durumu..



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Beşiktaş ile LASK Linz arasında bugün oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile LASK Linz arasında oynanacak müsabaka sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.







Bu çerçevede, saat 17.00'den itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden, Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.



Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapanacak.





Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokağı araç trafiğine kapalı olacak.

İBB TRAFİK YOL DURUMU

Teknoloji dünyasında insanların ulaşım ihtiyaçları için bireysel araç kullanımı her ne kadar çok önemli çözümler sağlıyor olsa da yoğun nüfusun yaşadığı İstanbul gibi büyük bir kentte çoğu zaman büyük bir sorun haline gelebiliyor. Özellikle de kış aylarının gelmesi ile birlikte açılan okullarında ilave olması ile birlikte her mesai gününde iş ve okul trafiği dolayısı ile zaten yoğun olan İstanbul trafiği iyice içerisinden çıkılamaz hale geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu durumu düşünerek internet ortamı üzerinde İBB trafik durumu isimli uygulamayı hizmete açtı. İnternetin günlük yaşamın her alanında etkin biçimde kullanılmakta olduğu modern yüzyıl dünyasında vatandaşların İstanbul’daki anlık trafik akışı ile ilgili olarak bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi konusunda çok önemli fırsatlar sağlıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından internet ortamı üzerinde hizmete açılan İBB trafik durumu isimli uygulama sayesinde İstanbullular artık son derece pratik ve kolay bir şekilde anında İstanbul genelinde yaşanan trafik akışı durumu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilme şansına sahip olabiliyor. Özellikle de modern yüzyıl teknolojisi alanında hızla yaşanan gelişmeler çerçevesinde vatandaşların internete çok daha pratik bir şekilde bulunduğu her yerden erişim sağlayabilme şansına sahip olabilmesi son yıllarda Türkiye’de de dünyanın her yerinde olduğu gibi internetin günlük yaşantı içerisinde son derece etkin bir şekilde kullanılmasına yol açıyor. İnsanların nerede olursa olsun bulunduğu her yerden internet ortamına erişim sağlayabiliyor olması son yıllarda internet hizmetlerinin oldukça yoğun ve sık bir şekilde kullanılmasına yol açıyor. Bu çerçevede internet hizmetlerinde de ortaya çıkan yoğun ilgi beraberinde hizmet kapsamının daha geniş alanlara ulaşmasına yol açıyor. Özellikle de kamu alanında da etkin biçimde kullanılmaya başlanan internet altyapısı çerçevesinde vatandaşlar internete erişim sağlayabildikleri her noktadan İBB trafik durumu isimli uygulamay kullanabilme şansına sahip olabiliyor.



İnternet ortamı üzerinde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İBB trafik durumu isimli uygulaması sayesinde İstanbullular internet altyapısının fırsatlarından İstanbul trafiğinin anlık durumu hakkında da bilgi alırken kullanabilme şansına sahip olabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından elektronik ortam üzerinde hizmete açılan online İBB trafik durumu isimli uygulama özellikle de İstanbulluların nerede olursa olsun İstanbul’da yaşanan anlık trafik durumu ile ilgili olarak bilgi alabilme şansına sahip olabilmesini sağlıyor. Bu yüzden de büyükşehir belediyesinin İstanbul trafik sorununun çözümü amacı ile hizmete açılan bu dijital trafik durumu bilgilendirme uygulaması oldukça yoğun şekilde kullanılıyor.







Online İBB trafik durumu isimli uygulaması internete erişim sağlanabilen her yerden ücretsiz olarak kullanabildiği gibi İstanbullular, uygulamanın mobil uyumluluğu sayesinde mobil cihazlarından da uygulamayı kullanabilme şansına sahip olabiliyor. İBB trafik durumu isimli uygulama üzerinden sadece birkaç dakika içerisinde gerçek zamanlı olarak İstanbul’da hangi yollar açık hangi yollarda trafik sıkışık ayrıntılı olarak öğrenilebiliyor.