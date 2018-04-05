İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 90’ı geçti

Kurak geçen kış aylarının ardından yağan yağmurlar sonrası İstanbul’daki barajlarda doluluk seviyesi en yüksek yüzdeye ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, kentte su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 91,04 oldu.

İstanbul’a içme suyu sağlayan ve mevcut içme suyunun büyük bir bölümünün bulunduğu 3 baraj olan Terkos’ta doluluk oranı yüzde 100, Ömerli’de yüzde 94,13 ve Büyükçekmece’de de yüzde 95,02 olarak ölçüldü.

Istrancalar ve Kazandere yüzde 100 olarak ölçülen doluluk seviyeleri Alibeyköy’de yüzde 97,70, Darlık’da yüzde 97,36, Papuçdere’de yüzde 95,16, Elmalı’da yüzde 66,73, Sazlıdere’de yüzde 47,12’ye yükseldi.

Geçtiğimiz yıl genel doluluk oranı Nisan ayında yüzde 87,74 iken bu yıl Nisan ayında yüzde 91,04 olarak son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2018 Nisan ayı itibariyle barajlardaki su miktarı da 790 milyon 87 bin metreküpe yükseldi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yüzde 90’ı geçen doluluk oranıyla barajlardaki son durum havadan görüntülendi. Alibeyköy Barajı’nda çekilen havadan görüntüler, doluluk oranını gözler önüne serdi. Görüntülerde, barajdaki su kemerinin büyük bir ölümünün sular altında kaldığı görüldü.