İstanbul'daki lisede dehşet anları

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Ders bitimi okuldan çıkan liseli öğrenciler, mahallede bulunan Beylik Pazarı'nda toplandı. Liseli öğrencilere dışarıdan gelen gençler de katıldı. Gençlerin aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gençlerin tartışması kavgaya dönüştü. Gençler yanlarında getirdikleri kesici aletlerle acımasızca birbirlerine saldırdı. 2'si öğrenci 1'i de dışarıdan kavgaya katılan 3 kişi yaralandı.

Çevredeki esnaf kavgaya müdahale etmek isteyerek olayı polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan F.K., Y.A., U.G., çevredebulunan sağlık ocağına götürülürken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 2'si bacağından 1'i kolundan yaralanan 3 kişi sağlık ocağında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. Yaralanan gençler, çevredeki hastanelere götürüldü. Öğrencilerin karıştığı kavga saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde kalabalık bir grubun pazar alanında toplandığı görülüyor. Gençlerin bir süre tartışıyor ardından da kavga ederek, birbirlerini kovalıyor. Bir gencin bıçakla etrafındakilere saldırıyor. Öğrenci hiç acımadan başka bir öğrenciyi bıçaklıyor.