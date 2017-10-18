İstanbullular dikkat! Bu yollar 2 gün kapalı
D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle yarın ve Cuma günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında 19.10.2017 günü saat 07.00'den 20.10.2017 günü etkinlik bitimine kadar İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
- Mete Kavşağı-Adil Baba Kavşağı arası Taşkışla Tünel,
- Bayıldım Altbaş-Adil Baba Kavşağı arası Küçükçiftlik Caddesi,
- Mim Kemal Öke Caddesi (Vali Konağı Caddesinden Adil Baba Kavşağına kadar)
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