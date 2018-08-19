İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

0 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı provaları için Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı açıklamada ise kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"19.08.2018 ve 30.08.2018 tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR:

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,

D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi

10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi

Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi

Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi

Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi

Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi

Akdeniz caddesinden Vatan Caddesi girişi

Akşemşettin caddesinden Vatan Caddesi girişi

Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi

Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi

Vatan Caddesine çıkan tüm Cadde ve Sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi"