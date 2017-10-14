İstanbullular dikkat! Dün uyarı gelmişti

İstanbul'da havanın bugün yağışlı olması bekleniyor. Gün boyu parçalı bulutlu ve zaman zaman çok bulutlu bir havanın hakim olması, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'da yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.