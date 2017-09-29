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İstanbullular dikkat! Hafta sonu hava durumu

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da bugün aralıklarla yağış bekleniyor. Cumartesi ve pazar ise Marmara ile Ege'de sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde 40-70 km/sa), eseceği tahmin ediliyor.

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