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İstanbul'un göbeğinde başıboş inekler şaşırttı

Beylikdüzü E-5 karayolu kenarında başıboş dolaşan ineklere, yoldan geçen bir vatandaş sahip çıktı. Hayvanları yetkililere teslim etmek isteyen vatandaş saatlerce hayvanların başında bekledi.

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Beylikdüzü E-5 karayolu kenarında başıboş dolaşan 2 inek ve 2 danaya Muharrem Yaylar isimli vatandaş sahip çıktı. Hayvanların başında kimsenin olmadığını fark eden Yaylar, hayvanları otlak bir alana götürdü ve yetkililere teslim etmek için uzun süre başlarında bekledi. Uzun süre ineklerin başında bir yetkilinin teslim almasını ya da sahibinin gelmesini bekleyen Yaylar, sonuca ulaşamayınca ineklerin başından ayrıldı.
 
Olayı anlatan Muharrem Yaylar, “Yukarıdan aşağı doğru geliyordum. Dört tane hayvanın geldiğini gördüm. İlgimi çekti. Baktım arkasında kimse yok, sahipleri yok, başıboş. Önce polisi aradım, onlar belediyeyi aramamı söylediler, Sonra belediyeyi aradım. Burada da otlak bir alan görünce buraya saldım. Başında bekliyorum kaybolmasın diye belki sahibi vardır. Malatya’dan geldim burada işim vardı. Arabaların önüne çıkıyorlardı. Küpeleri de yok” dedi.
 
Bir başka vatandaş da duruma tepki göstererek, “Bu hayvanlar kaçak mı, çalındı mı, sahipsiz mi? Ne olduğu belli değil. Yarın belki bu eti biz marketlerden alacağız. Kulaklarında küpe de yok” diye konuştu.
 

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