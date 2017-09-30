İstanbul’un göbeğinde yürek burkan manzara

İstanbul’da neredeyse her gün yaşanan uyuşturucu madde krizlerine bir yenileri daha eklendi. Şişli Mecidiyeköy’de “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, sokak ortasında krize girdi.

Kendini yerden yere vuran genci bir vatandaş başından aşağıya su dökerek ayıltmaya çalıştı. İbretlik hali kameraya yansıyan genç, yürekleri sızlattı. Beyoğlu Taksim’de ise uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşların sürükleyerek götürdüğü genç yürekleri burktu.