Giresun'da belediye işçisinden örnek davranış!
Giresun'da bir belediye işçisi soğuktan donmak üzere olan köpeğin üzerine montunu örttü
Giresun Merkez Aksu mahallesinde bir apartman sakini, apartmandaki dairelerin önünden ayakkabı çalan hırsızı bulmak amacıyla güvenlik kamerasını incelemeye başladı.
AÇ VE ÜŞÜYEN KÖPEĞE ŞEVKAT
Güvenlik kamerasını bir süre inceleyen apartman sakini ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Sokağın karşısındaki apartmanın önünde soğuk havada üşüyen ve aç kalan bir köpeğin yanına belediyenin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan ekipte yer alan işçisi Bülent Kalpakçıoğlu geldi.
MONTUNU KÖPEĞİN ÜZERİNE ÖRTTÜ
Aç ve üşüyen köpeği seven Kalpakçıoğlu, köpeğe yemek verip elindeki battaniyelerinin bitmesi üzerine köpeğin üzerine kendi montunu örttü.
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