İstek şarkı istedi, döverek öldürdüler

Edinilen bilgilere göre, olay, Çorlu’da Muhittin Mahallesi Aslan Sokak üzerinde yer alan bir eğlence mekanında yaşandı. İddialara göre, Yetiş Akbulak (36) adlı genç eğlenmek için gittiği barda sahnedeki sanatçıdan istek şarkı istedi. Ancak istek şarkısı nedeniyle Akbulak ile mekan çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya eğlence mekanının işletmecileri H.Y., T.Y. ve M.P. de dahil oldu. Eğlence mekanında işletmeciler tarafından darp edilen Yetiş Akbulak’ın hareketsiz kaldığını fark eden şüpheliler genç adamı mekan dışına çıkardı. Bu sırada olay sokak üzerinde devriye gezen trafik ekipleri tarafından da fark edildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda dayak yiyen Yetiş Akbulak için olay yerine ambulans çağrıldı. sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yetiş Akbulak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kavga ile ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.