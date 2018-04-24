İstinye'de taksicinin fazla para istediği iddiası ortalığı karıştırdı
İstanbul Bayrampaşa'dan İstinye’ye giden kadın yolcu, taksicinin normalden iki kat ücret istediğini iddia edince ortalık karıştı. Kadının telefonla aradığı erkek arkadaşını motosikletiyle kısa süre sonra gelince kavga çıktı. Vatandaşlar adamı güçlükle zapt ederken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
Bayrampaşa’dan önceki gün taksiye binen kadın yolcu öğle saatlerinde İstinye’ye geldi. AVM'nin girişinde inmek isteyen kadın, borcunun ne kadar olduğunu sordu. Taksici, 80 lira olduğunu söyledi. Her zaman taksiyle geldiğini ve ücretin ortalama 40 lira tutması gerektiğini söyleyen yolcu itiraz ederek, 80 lira vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kadın ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın cep telefonuyla erkek arkadaşını aradı.
'SENİN CANINI ALIRIM'
Motosikletiyle kısa sürede kız arkadaşının yanına gelen adam, taksiciyle tartışmaya başladı. Sinirlerine hâkim olamayan adam, taksi şoförüne saldırdıktan sonra "Senin canını alırım” diyerek tehditler savurdu.
Güçlükle zapt edilen adam, kendisini uzaklaştıran vatandaşlarla da birbirine girdi. Neye uğradığını şaşıran taksi şoförü bir süre sonra araçtan çıktı. Kadın yolcu ise dışarıdan olanı biteni izledi. Bir süre sonra kız arkadaşını alan adam olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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