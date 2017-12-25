İzinsiz tercih değiştirme hapsi
Lise son sınıf öğrencisi Muhammed B. sınıf arkadaşı Enes Mollaahmetoğlu'nun üniversite tercihlerini izinsiz değiştirdiği için 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da lise son sınıf öğrencisi Muhammed B., sınıf arkadaşı Enes Mollaahmetoğlu'nun üniversite tercihlerini izinsiz değiştirip LYS"de daha yüksek puan almasına rağmen başka bir üniversiteye yerleşmesine neden olduğu gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhammed B.'nin, ÖSYM'nin internet sistemine girerek arkadaşının tarcihlerini değiştirdiği ortaya çıkmıştı.
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