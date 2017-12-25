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İzinsiz tercih değiştirme hapsi

Lise son sınıf öğrencisi Muhammed B. sınıf arkadaşı Enes Mollaahmetoğlu'nun üniversite tercihlerini izinsiz değiştirdiği için 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da lise son sınıf öğrencisi Muhammed B., sınıf arkadaşı Enes Mollaahmetoğlu'nun üniversite tercihlerini izinsiz değiştirip LYS"de daha yüksek puan almasına rağmen başka bir üniversiteye yerleşmesine neden olduğu gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhammed B.'nin, ÖSYM'nin internet sistemine girerek arkadaşının tarcihlerini değiştirdiği ortaya çıkmıştı.
 

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