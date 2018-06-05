Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir Kordon’da vatandaşın oltasına vatoz balığı takıldı

İzmir Kordon’da bir vatandaşın oltasına vatoz balığı takılması sahildeki vatandaşları heyecanlandırdı. Meraklı bakışlar altında 15 dakika boyunca balığı karaya çıkartmaya çalışan amatör balıkçı, başarısız olunca oltanın misinasını keserek vatoz balığını tekrar özgürlüğüne bıraktı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konak Kordon’da sahilde balık tutup restoranlara satarak geçimini sağlayan bir vatandaşın oltasına sabah saatlerinde vatoz balığı takıldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca balığı kıyıya çıkarmaya çalışan vatandaşa, sahildeki diğer balık tutanlar ile iş yerlerine giden vatandaşlar ilgi gösterdi.
 
Çevresindekilerin meraklı bakışları altında kıyılarda ender görülen vatoz balığını tutmaya çalışan amatör balıkçı, balığın büyük ve hareketli olması nedeniyle hayli zorlandı.
 
En az 5 kilogram olduğu tahmin edilen vatoz balığını tutma çabası sonuç vermeyince oltanın misinası kesen vatandaş, balığı tekrar denize bıraktı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA