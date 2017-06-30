İzmir lise taban puanları 2017 TEOG YEP okul listesi MEB son dakika e-okul.meb.gov.tr

İzmir lise taban tavan puanları TEOG YEP puanları 2017 açıklandı. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına her sene 8. Sınıf öğrencileri giriyor. 2017 yılında ilk sınav 23-24 Kasım’da yapıldı. Teog ikinci sınavı ise 26-27 Nisan’da gerçekleştirildi. Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri, tarih ve yabancı dil derslerinden sorular soruldu. Sonuçlar 30 Mayıs’ta duyuruldu. Öğrencilerin heyecanla bekledikleri YEP sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden sonuçları 30 Haziran’da saat 10.00’da öğrencilere duyurdu. 14 Temmuz’da ise lise tercihleri başlayacak. Öğrencilerin istedikleri liseyi seçebilmeleri için tercihlerini doğru yapabilmeleri çok önemli. Bu nedenle danışman öğretmenlerinden yardım almalarını öneriyoruz. Danışman öğretmenlerin, tercihler konusunda deneyimli kişilerin yanına gitmeden önce haberimiz içerisinden ulaşabileceğiniz İzmir lise puanları ile kendinizi ön bir liste oluşturabilir ve tercih işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

İZMİR LİSE TABAN PUANLARININ BİR KISMI

İzmir / Bornova

İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi 496.8808

İzmir / Buca

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 493.6643

İzmir / Konak

Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 484.4257

İzmir / Konak

Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 483.6318

İzmir / Konak

Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 482.6878

İzmir / Bornova

Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 479.7829

İzmir / Çiğli

Çiğli Fen Lisesi Fen Lisesi 478.5871

İzmir / Bornova

Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 478.3895

İzmir / Bornova

Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 477.7045

İzmir / Ödemiş

Ödemiş Fen Lisesi Fen Lisesi 477.4987

İzmir / Tire

Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 477.2525

İzmir / Güzelbahçe

Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 473.3616

İzmir / Konak

İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 471.8425

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 470.6811

İzmir / Konak

İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 470.5127

İzmir / Bergama

Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Fen Lisesi 469.1751

İzmir / Buca

Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 467.0306

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 463.8448

İzmir / Karabağlar

Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 462.7492

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 460.4740

İzmir / Konak

Konak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 457.6069

İzmir / Bornova

Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 456.6966

İzmir / Karabağlar

İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 453.8332

İzmir / Bornova

Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 453.0371

İzmir / Buca

Buca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 449.2662

İzmir / Karabağlar

İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 447.4983

İzmir / Buca

Buca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 446.6420

İzmir / Çiğli

Tuğba Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 445.3577

İzmir / Bornova

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 445.2916

İzmir / Gaziemir

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 445.0471

İzmir / Karabağlar

Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 438.5778

İzmir / Buca

Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 433.6264

İzmir / Ödemiş

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 432.3335

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Lisesi Anadolu Lisesi 432.0835

İzmir / Bergama

Akif Ersezgin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 430.7953

İzmir / Bornova

Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 427.2563

İzmir / Balçova

Balçova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 426.5462

İzmir / Torbalı

Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 426.3569

İzmir / Konak

Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 425.2018

İzmir / Urla

İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi 424.4887

İzmir / Karşıyaka

Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 423.5988

İzmir / Buca

Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi 422.7260

İzmir / Konak

Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 421.2355

İzmir / Menderes

Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 421.0935

İzmir / Bornova

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 414.8851

İzmir / Çiğli

Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 413.2588

İzmir / Konak

Namık Kemal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 413.1832

İzmir / Aliağa

Alp Oğuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 409.7334

İzmir / Tire

Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi 409.1204

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 406.2518

İzmir / Karabağlar

Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 405.7058

İzmir / Bornova

Çimentaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 402.5310

İzmir / Çiğli

Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 400.5325

İzmir / Gaziemir

Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 400.4243

İzmir / Bergama

Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 400.0887

İzmir / Balçova

Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 398.2584

İzmir / Karşıyaka

Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 395.7965

İzmir / Narlıdere

Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 392.4911

İzmir / Karabağlar

Eşrefpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 391.1252

İzmir / Tire

Tire Kutsan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 387.3854

İzmir / Ödemiş

Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 382.8265

İzmir / Karşıyaka

Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 382.6962

İzmir / Bayraklı

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 381.4949

İzmir / Buca

Şirinyer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 380.9872

İzmir / Konak

Karataş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 379.8282

İzmir / Çeşme

Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 379.6880

İzmir / Torbalı

Torbalı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 378.3785

İzmir / Bornova

Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 377.2748

İzmir / Menemen

Menemen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 376.1200

İzmir / Gaziemir

Gaziemir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 372.1570

İzmir / Bornova

Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 371.9682

İzmir / Aliağa

Aliağa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 371.3738

İzmir / Çiğli

Büyükçiğli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 367.8163

İzmir / Menemen

Menemen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 366.4373

İzmir / Bayraklı

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 365.4213

İzmir / Konak

Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 363.5810

İzmir / Kemalpaşa

Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 363.3372

İzmir / Karabağlar

İnönü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 361.0620

İzmir / Bornova

Hayrettin Duran Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 359.0028

İzmir / Bergama

14 Eylül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 357.3581

İzmir / Seferihisar

Seferihisar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 357.1243

İzmir / Çiğli

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 356.4076

İzmir / Konak

Konak Hürriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 356.2802

İzmir / Bayındır

Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 355.9446

İzmir / Balçova

Salih Dede Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 355.3119

İzmir / Karabağlar

Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 352.5599

İzmir / Karşıyaka

Şemikler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 351.8547

İzmir / Torbalı

Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 347.0088

İzmir / Buca

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 345.9326

İzmir / Bayraklı

Halit Özpirinç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 345.3788

İzmir / Karabağlar

Naci Şensoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 342.8243

İzmir / Ödemiş

Ödemiş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 342.3767

İzmir / Aliağa

Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 342.3394

İzmir / Urla

Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 339.6022

İzmir / Buca

Betontaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 336.6211

İzmir / Karabağlar

İlkkurşunAnadolu Lisesi Anadolu Lisesi 334.5644

İzmir / Karabağlar

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 329.5786

İzmir / Buca

İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 329.3392

İzmir / Menemen

Seyrek Villakent Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 328.9587

İzmir / Bayındır

Bayındır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 327.7071

İzmir / Menderes

Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 324.8919

İzmir / Buca

Gürçeşme Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 324.7308

İzmir / Konak

Hisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 323.1455

İzmir / Konak

50. Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 323.0633

İzmir / Dikili

Semih Tınay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 321.2115

İzmir / Menemen

Menemen Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 320.5855

İzmir / Narlıdere

Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 320.3308

İzmir / Kiraz

Kiraz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 319.8800

İzmir / Bergama

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 318.4907

İzmir / Selçuk

Selçuk İMKB Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 318.1181

İzmir / Güzelbahçe

Dr.Güngör Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 317.4677

İzmir / Ödemiş

Prof.Dr.Muzaffer Kula Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 316.3600

İzmir / Aliağa

Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 314.0713

İzmir / Foça

Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 312.9832

İzmir / Kemalpaşa

Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 307.1072

İzmir / Güzelbahçe

Cengiz Topel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 305.7431

İzmir / Çeşme

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 305.5392

İzmir / Torbalı

Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 303.1629

İzmir / Bayındır

Ulfet Onart Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 302.9800

İzmir / Urla

Urla Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 302.8468

İzmir / Menemen

Haldun Koşay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 301.8440

İzmir / Tire

Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 294.9944

İzmir / Kemalpaşa

Ulucak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 292.5955

İzmir / Karabağlar

İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 291.2625

İzmir / Seferihisar

Asil Nadir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 286.0047

İzmir / Aliağa

Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 282.0372

İzmir / Kınık

Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 281.3199

İzmir / Menderes

Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 274.5216

İzmir / Gaziemir

Gaziemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 247.2568

İzmir / Çeşme

Sıdıka-Kelami Ertan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 246.9551

İzmir / Tire

Gökçen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 244.7003

İzmir / Selçuk

Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 237.2777

İzmir / Torbalı

Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 231.3154

İzmir / Kemalpaşa

Bağyurdu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 227.8713

İzmir / Kemalpaşa

Kemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 184.0955

İzmir / Kınık

Kınık Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 164.5609

İzmir / Urla

Urla Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 162.4712

İzmir / Seferihisar

Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 160.0188

İzmir / Beydağ

Beydağ Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 155.7614

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Niyazi Memur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 155.1900

İzmir / Çeşme

Çeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 150.5078

İzmir / Aliağa

Aliağa Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 150.3692

İzmir / Menemen

Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 147.5580

İzmir / Menderes

Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 141.7144

İzmir / Buca

Buca Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 138.6391

İzmir / Buca

Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 137.9750

İzmir / Karabağlar

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 136.3814

İzmir / Bornova

Bornova Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 135.9685

İzmir / Karaburun

Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 135.4591

İzmir / Ödemiş

Ödemiş Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 134.3448

İzmir / Bergama

Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 131.2905

İzmir / Bayındır

Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 130.8490

İzmir / Torbalı

Torbalı Ayrancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 126.9808

İzmir / Balçova

Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 122.9435

İzmir / Bayraklı

Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 119.7516

İzmir / Tire

Tire Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 104.4202

İzmir / Karabağlar

Karabağlar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 101.5527

İzmir / Kiraz

Kiraz Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 98.4265

İzmir / Konak

Konak Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 96.2424

İzmir / Selçuk

Selçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 91.1686

İzmir / Çiğli

Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 82.0074

İzmir / Karşıyaka

Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 67.9889

İzmir / Karabağlar

Hacı Sueda TokulAnadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 67.4809

İzmir / Buca

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 42.3585

TEOG TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2017 yılında TEOG tercihleri dört farklı tarihte yapılabilecek. Tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar sürecek. Ek tercihlerden ilki 14 Ağustos tarihi ile 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İlk tercihte istediği liseye giremeyen veya açıkta kalan öğrenciler için ikinci tercihler açılacak. İkinci tercihler ise 21Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Üçüncü tercihler ise 28 Ağustos’ta başlayıp 6 Eylül’de son bulacak

EK TERCİHLER

1. Tercihler: 14 Ağustos Pazartesi -18 Ağustos Cuma

2. Tercihler: 21 Ağustos Pazartesi – 25 Ağustos Cuma

3. Tercihler: 28 Ağustos Pazartesi-6 Eylül Çarşamba

Tercihlerinden birine yerleşemeyen ve yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil döneminde bir şans daha sunulacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 tercih hakkı tanınacak.

TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK

8. sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecekler. Önce Haziran - Temmuz tarihlerinde özel okullar için kayıtlar alınacak. Devlet okulları için ise tercihler Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Ancak bu yıl çok önemli bir ayrıntı var. Özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler, devlet okulları için tercihte bulunamayacaklar. O nedenle devlet okuluna gitmeyi düşünenlerin özel okula kayıt yaptırırken iyi düşünmeleri gerekiyor. Yerleştirmede öğrencilerin tüm okul türleri arasından 25 tercih yapma hakkı bulunuyor. Tercihlerinden birine yerleşemeyen ve yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil döneminde bir şans daha sunulacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 tercih hakkı tanınacak.

2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecek.

Açık öğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapıLacak.

Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakillerde il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih her yerleştirme dönemi için geçerli olabilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.