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İzmir lise taban tavan puanları 2017 TEOG YEP okul listesi MEB son dakika e-okul.meb.gov.tr

İzmir lise taban tavan puanları 2017 açıklandı. Anadolu lisesi için kaç puan gerekli? 8. Sınıfa giden öğrenciler her sene yılda iki kere tekrarlanan TEOG sınavlarına giriyorlar. Bu sınavlardan ikincisi 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler uzun bir sınav maratonu yaşadıktan sonra hayallerindeki liseyi kazanabilmek için ter döktüler. 2017 liselerin yüzdelik dilimleri YEP puanları sonuçları açıklandı mı? 31 Mayıs’ta, TEOG YEP puanları ise 30 Haziran’da açıklandı. İzmir lise taban tavan puanları haberimiz içerisinde sizlerle.

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İzmir lise taban tavan puanları TEOG YEP puanları 2017 açıklandı. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına her sene 8. Sınıf öğrencileri giriyor. 2017 yılında ilk sınav 23-24 Kasım’da yapıldı. Teog ikinci sınavı ise 26-27 Nisan’da gerçekleştirildi. Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri, tarih ve yabancı dil derslerinden sorular soruldu. Sonuçlar 30 Mayıs’ta duyuruldu. Öğrencilerin heyecanla bekledikleri YEP sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden sonuçları 30 Haziran’da saat 10.00’da öğrencilere duyurdu. 14 Temmuz’da ise lise tercihleri başlayacak. Öğrencilerin istedikleri liseyi seçebilmeleri için tercihlerini doğru yapabilmeleri çok önemli. Bu nedenle danışman öğretmenlerinden yardım almalarını öneriyoruz. Danışman öğretmenlerin, tercihler konusunda deneyimli kişilerin yanına gitmeden önce haberimiz içerisinden ulaşabileceğiniz İzmir lise puanları ile kendinizi ön bir liste oluşturabilir ve tercih işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

 

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

 

TEOG YEP PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

 

İZMİR LİSE TABAN PUANLARININ BİR KISMI

İzmir / Bornova

İzmir Fen Lisesi    Fen Lisesi    496.8808

İzmir / Buca

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi    Fen Lisesi    493.6643

İzmir / Konak

Atatürk Lisesi    Anadolu Lisesi    484.4257

İzmir / Konak

Atatürk Lisesi    Anadolu Lisesi    483.6318

İzmir / Konak

Atatürk Lisesi    Anadolu Lisesi    482.6878

İzmir / Bornova

Bornova Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    479.7829

İzmir / Çiğli

Çiğli Fen Lisesi    Fen Lisesi    478.5871

İzmir / Bornova

Bornova Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    478.3895

İzmir / Bornova

Bornova Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    477.7045

İzmir / Ödemiş

Ödemiş Fen Lisesi    Fen Lisesi    477.4987

İzmir / Tire

Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi    Fen Lisesi    477.2525

İzmir / Güzelbahçe

Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    473.3616

İzmir / Konak

İzmir Kız Lisesi    Anadolu Lisesi    471.8425

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    470.6811

İzmir / Konak

İzmir Kız Lisesi    Anadolu Lisesi    470.5127

İzmir / Bergama

Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi    Fen Lisesi    469.1751

İzmir / Buca

Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    467.0306

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    463.8448

İzmir / Karabağlar

Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    462.7492

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    460.4740

İzmir / Konak

Konak Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    457.6069

İzmir / Bornova

Yunus Emre Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    456.6966

İzmir / Karabağlar

İzmir Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    453.8332

İzmir / Bornova

Yunus Emre Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    453.0371

İzmir / Buca

Buca Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    449.2662

İzmir / Karabağlar

İzmir Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    447.4983

İzmir / Buca

Buca Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    446.6420

İzmir / Çiğli

Tuğba Özbek Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    445.3577

İzmir / Bornova

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    445.2916

İzmir / Gaziemir

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    445.0471

İzmir / Karabağlar

Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    438.5778

İzmir / Buca

Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    433.6264

İzmir / Ödemiş

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    432.3335

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Lisesi    Anadolu Lisesi    432.0835

İzmir / Bergama

Akif Ersezgin Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    430.7953

İzmir / Bornova

Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    427.2563

İzmir / Balçova

Balçova Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    426.5462

İzmir / Torbalı

Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    426.3569

İzmir / Konak

Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    425.2018

İzmir / Urla

İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi    Sosyal Bilimler Lisesi    424.4887

İzmir / Karşıyaka

Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    423.5988

İzmir / Buca

Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi    Sosyal Bilimler Lisesi    422.7260

İzmir / Konak

Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    421.2355

İzmir / Menderes

Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    421.0935

İzmir / Bornova

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    414.8851

İzmir / Çiğli

Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    413.2588

İzmir / Konak

Namık Kemal Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    413.1832

İzmir / Aliağa

Alp Oğuz Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    409.7334

İzmir / Tire

Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi    Sosyal Bilimler Lisesi    409.1204

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    406.2518

İzmir / Karabağlar

Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    405.7058

İzmir / Bornova

Çimentaş Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    402.5310

İzmir / Çiğli

Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    400.5325

İzmir / Gaziemir

Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    400.4243

İzmir / Bergama

Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    400.0887

İzmir / Balçova

Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    398.2584

İzmir / Karşıyaka

Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    395.7965

İzmir / Narlıdere

Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    392.4911

İzmir / Karabağlar

Eşrefpaşa Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    391.1252

İzmir / Tire

Tire Kutsan Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    387.3854

İzmir / Ödemiş

Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    382.8265

İzmir / Karşıyaka

Gazi Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    382.6962

İzmir / Bayraklı

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    381.4949

İzmir / Buca

Şirinyer Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    380.9872

İzmir / Konak

Karataş Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    379.8282

İzmir / Çeşme

Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    379.6880

İzmir / Torbalı

Torbalı Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    378.3785

İzmir / Bornova

Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    377.2748

İzmir / Menemen

Menemen Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    376.1200

İzmir / Gaziemir

Gaziemir Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    372.1570

İzmir / Bornova

Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    371.9682

İzmir / Aliağa

Aliağa Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    371.3738

İzmir / Çiğli

Büyükçiğli Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    367.8163

İzmir / Menemen

Menemen Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    366.4373

İzmir / Bayraklı

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    365.4213

İzmir / Konak

Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    363.5810

İzmir / Kemalpaşa

Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    363.3372

İzmir / Karabağlar

İnönü Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    361.0620

İzmir / Bornova

Hayrettin Duran Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    359.0028

İzmir / Bergama

14 Eylül Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    357.3581

İzmir / Seferihisar

Seferihisar Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    357.1243

İzmir / Çiğli

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    356.4076

İzmir / Konak

Konak Hürriyet Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    356.2802

İzmir / Bayındır

Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    355.9446

İzmir / Balçova

Salih Dede Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    355.3119

İzmir / Karabağlar

Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    352.5599

İzmir / Karşıyaka

Şemikler Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    351.8547

İzmir / Torbalı

Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    347.0088

İzmir / Buca

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    345.9326

İzmir / Bayraklı

Halit Özpirinç Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    345.3788

İzmir / Karabağlar

Naci Şensoy Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    342.8243

İzmir / Ödemiş

Ödemiş Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    342.3767

İzmir / Aliağa

Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    342.3394

İzmir / Urla

Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    339.6022

İzmir / Buca

Betontaş Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    336.6211

İzmir / Karabağlar

İlkkurşunAnadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    334.5644

İzmir / Karabağlar

Cumhuriyet Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    329.5786

İzmir / Buca

İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    329.3392

İzmir / Menemen

Seyrek Villakent Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    328.9587

İzmir / Bayındır

Bayındır Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    327.7071

İzmir / Menderes

Menderes Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    324.8919

İzmir / Buca

Gürçeşme Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    324.7308

İzmir / Konak

Hisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    323.1455

İzmir / Konak

50. Yıl Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    323.0633

İzmir / Dikili

Semih Tınay Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    321.2115

İzmir / Menemen

Menemen Atatürk Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    320.5855

İzmir / Narlıdere

Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    320.3308

İzmir / Kiraz

Kiraz Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    319.8800

İzmir / Bergama

Cumhuriyet Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    318.4907

İzmir / Selçuk

Selçuk İMKB Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    318.1181

İzmir / Güzelbahçe

Dr.Güngör Özbek Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    317.4677

İzmir / Ödemiş

Prof.Dr.Muzaffer Kula Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    316.3600

İzmir / Aliağa

Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    314.0713

İzmir / Foça

Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    312.9832

İzmir / Kemalpaşa

Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    307.1072

İzmir / Güzelbahçe

Cengiz Topel Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    305.7431

İzmir / Çeşme

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    305.5392

İzmir / Torbalı

Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    303.1629

İzmir / Bayındır

Ulfet Onart Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    302.9800

İzmir / Urla

Urla Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    302.8468

İzmir / Menemen

Haldun Koşay Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    301.8440

İzmir / Tire

Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    294.9944

İzmir / Kemalpaşa

Ulucak Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    292.5955

İzmir / Karabağlar

İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    291.2625

İzmir / Seferihisar

Asil Nadir Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    286.0047

İzmir / Aliağa

Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    282.0372

İzmir / Kınık

Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    281.3199

İzmir / Menderes

Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    274.5216

İzmir / Gaziemir

Gaziemir Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    247.2568

İzmir / Çeşme

Sıdıka-Kelami Ertan Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    246.9551

İzmir / Tire

Gökçen Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    244.7003

İzmir / Selçuk

Selçuk Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    237.2777

İzmir / Torbalı

Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    231.3154

İzmir / Kemalpaşa

Bağyurdu Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    227.8713

İzmir / Kemalpaşa

Kemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    184.0955

İzmir / Kınık

Kınık Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    164.5609

İzmir / Urla

Urla Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    162.4712

İzmir / Seferihisar

Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    160.0188

İzmir / Beydağ

Beydağ Cumhuriyet Anadolu Lisesi    Anadolu Lisesi    155.7614

İzmir / Karşıyaka

Karşıyaka Niyazi Memur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    155.1900

İzmir / Çeşme

Çeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    150.5078

İzmir / Aliağa

Aliağa Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    150.3692

İzmir / Menemen

Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    147.5580

İzmir / Menderes

Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    141.7144

İzmir / Buca

Buca Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    138.6391

İzmir / Buca

Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    137.9750

İzmir / Karabağlar

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    136.3814

İzmir / Bornova

Bornova Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    135.9685

İzmir / Karaburun

Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    135.4591

İzmir / Ödemiş

Ödemiş Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    134.3448

İzmir / Bergama

Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    131.2905

İzmir / Bayındır

Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    130.8490

İzmir / Torbalı

Torbalı Ayrancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    126.9808

İzmir / Balçova

Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    122.9435

İzmir / Bayraklı

Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    119.7516

İzmir / Tire

Tire Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    104.4202

İzmir / Karabağlar

Karabağlar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    101.5527

İzmir / Kiraz

Kiraz Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    98.4265

İzmir / Konak

Konak Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    96.2424

İzmir / Selçuk

Selçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    91.1686

İzmir / Çiğli

Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    82.0074

İzmir / Karşıyaka

Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    67.9889

İzmir / Karabağlar

Hacı Sueda TokulAnadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    67.4809

İzmir / Buca

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi    İmam Hatip Lisesi    42.3585

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