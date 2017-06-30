İzmir lise taban tavan puanları 2017 TEOG YEP okul listesi MEB son dakika e-okul.meb.gov.tr
İzmir lise taban tavan puanları 2017 açıklandı. Anadolu lisesi için kaç puan gerekli? Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına her sene binlerce öğrenci giriyor. Belli aralıklarla bu sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. 2017 yılında ikinci sınav 26 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Öğrenciler uzun bir sınav maratonu yaşadıktan sonra hayallerindeki liseyi kazanabilmek için ter döktüler. İstenilen liseye girebilmek için alınan puan kadar yapılan tercihler de önemli. 2017 liselerin yüzdelik dilimleri YEP puanları sonuçları açıklandı mı? 31 Mayıs’ta, TEOG YEP puanları ise 30 Haziran’da açıklandı. İzmir lise taban tavan puanları haberimiz içerisinde sizlerle.
İzmir lise taban tavan puanları TEOG YEP puanları 2017 açıklandı. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına her sene binlerde 8. Sınıf öğrencisi giriyor. 2017 yılında ilk sınav 23-24 Kasım’da yapıldı. Teog ikinci sınavı ise 26-27 Nisan’da gerçekleştirildi. Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri, tarih ve yabancı dil derslerinden sorular soruldu. Sonuçlar 30 Mayıs’ta duyuruldu. Öğrencilerin heyecanla bekledikleri YEP sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden sonuçları 30 Haziran’da saat 10.00’da öğrencilere duyurdu. 14 Temmuz’da ise lise tercihleri başlayacak. Öğrencilerin istedikleri liseyi seçebilmeleri için tercihlerini doğru yapabilmeleri çok önemli. Bu nedenle danışman öğretmenlerinden yardım almalarını öneriyoruz. Danışman öğretmenlerin, tercihler konusunda deneyimli kişilerin yanına gitmeden önce haberimiz içerisinden ulaşabileceğiniz İzmir lise puanları ile kendinizi ön bir liste oluşturabilir ve tercih işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
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İZMİR LİSE TABAN PUANLARININ BİR KISMI
İzmir / Bornova
İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi 496.8808
İzmir / Buca
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 493.6643
İzmir / Konak
Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 484.4257
İzmir / Konak
Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 483.6318
İzmir / Konak
Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 482.6878
İzmir / Bornova
Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 479.7829
İzmir / Çiğli
Çiğli Fen Lisesi Fen Lisesi 478.5871
İzmir / Bornova
Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 478.3895
İzmir / Bornova
Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 477.7045
İzmir / Ödemiş
Ödemiş Fen Lisesi Fen Lisesi 477.4987
İzmir / Tire
Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 477.2525
İzmir / Güzelbahçe
Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 473.3616
İzmir / Konak
İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 471.8425
İzmir / Karşıyaka
Karşıyaka Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 470.6811
İzmir / Konak
İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 470.5127
İzmir / Bergama
Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Fen Lisesi 469.1751
İzmir / Buca
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 467.0306
İzmir / Karşıyaka
Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 463.8448
İzmir / Karabağlar
Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 462.7492
İzmir / Karşıyaka
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 460.4740
İzmir / Konak
Konak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 457.6069
İzmir / Bornova
Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 456.6966
İzmir / Karabağlar
İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 453.8332
İzmir / Bornova
Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 453.0371
İzmir / Buca
Buca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 449.2662
İzmir / Karabağlar
İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 447.4983
İzmir / Buca
Buca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 446.6420
İzmir / Çiğli
Tuğba Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 445.3577
İzmir / Bornova
Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 445.2916
İzmir / Gaziemir
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 445.0471
İzmir / Karabağlar
Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 438.5778
İzmir / Buca
Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 433.6264
İzmir / Ödemiş
Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 432.3335
İzmir / Karşıyaka
Karşıyaka Lisesi Anadolu Lisesi 432.0835
İzmir / Bergama
Akif Ersezgin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 430.7953
İzmir / Bornova
Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 427.2563
İzmir / Balçova
Balçova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 426.5462
İzmir / Torbalı
Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 426.3569
İzmir / Konak
Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 425.2018
İzmir / Urla
İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi 424.4887
İzmir / Karşıyaka
Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 423.5988
İzmir / Buca
Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi 422.7260
İzmir / Konak
Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 421.2355
İzmir / Menderes
Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 421.0935
İzmir / Bornova
Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 414.8851
İzmir / Çiğli
Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 413.2588
İzmir / Konak
Namık Kemal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 413.1832
İzmir / Aliağa
Alp Oğuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 409.7334
İzmir / Tire
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi 409.1204
İzmir / Karşıyaka
Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 406.2518
İzmir / Karabağlar
Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 405.7058
İzmir / Bornova
Çimentaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 402.5310
İzmir / Çiğli
Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 400.5325
İzmir / Gaziemir
Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 400.4243
İzmir / Bergama
Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 400.0887
İzmir / Balçova
Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 398.2584
İzmir / Karşıyaka
Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 395.7965
İzmir / Narlıdere
Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 392.4911
İzmir / Karabağlar
Eşrefpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 391.1252
İzmir / Tire
Tire Kutsan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 387.3854
İzmir / Ödemiş
Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 382.8265
İzmir / Karşıyaka
Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 382.6962
İzmir / Bayraklı
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 381.4949
İzmir / Buca
Şirinyer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 380.9872
İzmir / Konak
Karataş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 379.8282
İzmir / Çeşme
Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 379.6880
İzmir / Torbalı
Torbalı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 378.3785
İzmir / Bornova
Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 377.2748
İzmir / Menemen
Menemen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 376.1200
İzmir / Gaziemir
Gaziemir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 372.1570
İzmir / Bornova
Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 371.9682
İzmir / Aliağa
Aliağa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 371.3738
İzmir / Çiğli
Büyükçiğli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 367.8163
İzmir / Menemen
Menemen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 366.4373
İzmir / Bayraklı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 365.4213
İzmir / Konak
Konak Kenan Evren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 363.5810
İzmir / Kemalpaşa
Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 363.3372
İzmir / Karabağlar
İnönü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 361.0620
İzmir / Bornova
Hayrettin Duran Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 359.0028
İzmir / Bergama
14 Eylül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 357.3581
İzmir / Seferihisar
Seferihisar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 357.1243
İzmir / Çiğli
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 356.4076
İzmir / Konak
Konak Hürriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 356.2802
İzmir / Bayındır
Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 355.9446
İzmir / Balçova
Salih Dede Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 355.3119
İzmir / Karabağlar
Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 352.5599
İzmir / Karşıyaka
Şemikler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 351.8547
İzmir / Torbalı
Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 347.0088
İzmir / Buca
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 345.9326
İzmir / Bayraklı
Halit Özpirinç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 345.3788
İzmir / Karabağlar
Naci Şensoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 342.8243
İzmir / Ödemiş
Ödemiş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 342.3767
İzmir / Aliağa
Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 342.3394
İzmir / Urla
Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 339.6022
İzmir / Buca
Betontaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 336.6211
İzmir / Karabağlar
İlkkurşunAnadolu Lisesi Anadolu Lisesi 334.5644
İzmir / Karabağlar
Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 329.5786
İzmir / Buca
İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 329.3392
İzmir / Menemen
Seyrek Villakent Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 328.9587
İzmir / Bayındır
Bayındır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 327.7071
İzmir / Menderes
Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 324.8919
İzmir / Buca
Gürçeşme Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 324.7308
İzmir / Konak
Hisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 323.1455
İzmir / Konak
50. Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 323.0633
İzmir / Dikili
Semih Tınay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 321.2115
İzmir / Menemen
Menemen Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 320.5855
İzmir / Narlıdere
Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 320.3308
İzmir / Kiraz
Kiraz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 319.8800
İzmir / Bergama
Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 318.4907
İzmir / Selçuk
Selçuk İMKB Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 318.1181
İzmir / Güzelbahçe
Dr.Güngör Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 317.4677
İzmir / Ödemiş
Prof.Dr.Muzaffer Kula Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 316.3600
İzmir / Aliağa
Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 314.0713
İzmir / Foça
Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 312.9832
İzmir / Kemalpaşa
Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 307.1072
İzmir / Güzelbahçe
Cengiz Topel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 305.7431
İzmir / Çeşme
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 305.5392
İzmir / Torbalı
Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 303.1629
İzmir / Bayındır
Ulfet Onart Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 302.9800
İzmir / Urla
Urla Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 302.8468
İzmir / Menemen
Haldun Koşay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 301.8440
İzmir / Tire
Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 294.9944
İzmir / Kemalpaşa
Ulucak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 292.5955
İzmir / Karabağlar
İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 291.2625
İzmir / Seferihisar
Asil Nadir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 286.0047
İzmir / Aliağa
Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 282.0372
İzmir / Kınık
Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 281.3199
İzmir / Menderes
Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 274.5216
İzmir / Gaziemir
Gaziemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 247.2568
İzmir / Çeşme
Sıdıka-Kelami Ertan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 246.9551
İzmir / Tire
Gökçen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 244.7003
İzmir / Selçuk
Selçuk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 237.2777
İzmir / Torbalı
Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 231.3154
İzmir / Kemalpaşa
Bağyurdu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 227.8713
İzmir / Kemalpaşa
Kemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 184.0955
İzmir / Kınık
Kınık Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 164.5609
İzmir / Urla
Urla Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 162.4712
İzmir / Seferihisar
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 160.0188
İzmir / Beydağ
Beydağ Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 155.7614
İzmir / Karşıyaka
Karşıyaka Niyazi Memur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 155.1900
İzmir / Çeşme
Çeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 150.5078
İzmir / Aliağa
Aliağa Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 150.3692
İzmir / Menemen
Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 147.5580
İzmir / Menderes
Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 141.7144
İzmir / Buca
Buca Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 138.6391
İzmir / Buca
Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 137.9750
İzmir / Karabağlar
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 136.3814
İzmir / Bornova
Bornova Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 135.9685
İzmir / Karaburun
Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 135.4591
İzmir / Ödemiş
Ödemiş Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 134.3448
İzmir / Bergama
Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 131.2905
İzmir / Bayındır
Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 130.8490
İzmir / Torbalı
Torbalı Ayrancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 126.9808
İzmir / Balçova
Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 122.9435
İzmir / Bayraklı
Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 119.7516
İzmir / Tire
Tire Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 104.4202
İzmir / Karabağlar
Karabağlar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 101.5527
İzmir / Kiraz
Kiraz Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 98.4265
İzmir / Konak
Konak Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 96.2424
İzmir / Selçuk
Selçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 91.1686
İzmir / Çiğli
Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Lisesi 82.0074
TEOG TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2017 yılında TEOG tercihleri dört farklı tarihte yapılabilecek. Tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar sürecek. Ek tercihlerden ilki 14 Ağustos tarihi ile 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İlk tercihte istediği liseye giremeyen veya açıkta kalan öğrenciler için ikinci tercihler açılacak. İkinci tercihler ise 21Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Üçüncü tercihler ise 28 Ağustos’ta başlayıp 6 Eylül’de son bulacak
EK TERCİHLER
1. Tercihler: 14 Ağustos Pazartesi -18 Ağustos Cuma
2. Tercihler: 21 Ağustos Pazartesi – 25 Ağustos Cuma
3. Tercihler: 28 Ağustos Pazartesi-6 Eylül Çarşamba
Tercihlerinden birine yerleşemeyen ve yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil döneminde bir şans daha sunulacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 tercih hakkı tanınacak.
TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK
8. sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecekler. Önce Haziran - Temmuz tarihlerinde özel okullar için kayıtlar alınacak. Devlet okulları için ise tercihler Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Ancak bu yıl çok önemli bir ayrıntı var. Özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler, devlet okulları için tercihte bulunamayacaklar. O nedenle devlet okuluna gitmeyi düşünenlerin özel okula kayıt yaptırırken iyi düşünmeleri gerekiyor. Yerleştirmede öğrencilerin tüm okul türleri arasından 25 tercih yapma hakkı bulunuyor. Tercihlerinden birine yerleşemeyen ve yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil döneminde bir şans daha sunulacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 tercih hakkı tanınacak.
2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecek.
Açık öğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapıLacak.
Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.
Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakillerde il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih her yerleştirme dönemi için geçerli olabilecek.
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
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