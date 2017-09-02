İzmir Ödemiş'teki orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir Ödemiş'te ormanlık alanda yangın çıktı. Ödemiş Orman İşletme Şefliği'nden bölgeye sevk edilen arazözler yangına müdahale ediyor.
DHA'nın haberine göre, İzmir'in Ödemiş İlçesi Bademli Mahallesi Akçukur mevkiindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ödemiş Orman İşletme Şefliği'nden arazözler sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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