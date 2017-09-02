Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir Ödemiş'teki orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir Ödemiş'te ormanlık alanda yangın çıktı. Ödemiş Orman İşletme Şefliği'nden bölgeye sevk edilen arazözler yangına müdahale ediyor.

  • 22
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DHA'nın haberine göre, İzmir'in Ödemiş İlçesi Bademli Mahallesi Akçukur mevkiindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ödemiş Orman İşletme Şefliği'nden arazözler sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırıp, yolcuyu darp ettiler

Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırıp, yolcuyu darp ettiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA