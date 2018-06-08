İzmir’de 47 göçmen yakalandı
İzmir’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
- İHA
İzmir’in Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik botu, 7 Haziran 2018’de saat 06.20 sıralarında lastik bot içinde çok sayıda göçmen olduğunu tespit etti. Uç Burnu önlerinde yakalanan lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan 37 Eritre, 10 Suriye uyruklu toplam 47 göçmen yakalandı. Aralarında 9 çocuğun da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin yapılması için gerekli makamlara sevk edildi.
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