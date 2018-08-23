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İzmir'de banyoda boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, 76 yaşındaki bir adam evindeki banyoda boğazı kesilmiş halde bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2742 Sokak'taki eve ihbar üzerine giden Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, banyo kısmında boğazı kesilen bir adam cesediyle karşılaştı.
 
Adamın, 76 yaşındaki M.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli ölüm sonrası olay yerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri de gönderildi. M.Ö.'nün psikolojik problemlerinin olduğu ifade edilirken, cinayet ekipleri konu hakkında bir inceleme başlattı. Öte yandan ekiplerin ilk incelemesinde, M.Ö.'nün intihar edebileceği üzerinde durulurken, konuyla ilgili tahkikat devam ediyor.

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