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İzmir’de binlerce kök Hint keneviri ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin İzmir'in Kiraz ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda bin 340 kök Hint keneviri ele geçirildi.

  • İHA
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İzmir'in Kiraz ilçesi kırsalında bulunan Altınoluk Mahallesinde uyuşturucu madde Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratını alan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, harekete geçti. Bağırsak Deresi mevkiinde ormanlık alanda bin 340 kök hintkeneviri ele geçiren ekipler, Hint kenevirlerini sökerek imha etmek üzere Kiraz ilçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Jandarma ekipleri, Hint kenevirlerini ekenlerin kimliğini tespit etmek üzere çalışma başlattı.

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