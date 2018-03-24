İzmir'de borçları nedeniyle bunalıma giren adam apartmanın çatısına çıkıp atlamak istedi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, borçları nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen G.D, 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, atlamak istedi. G.D, apartmanın çatısından sarktığı sırada ise, aşağıda bekleyenler bu anları cep telefonu ile kaydetti
Olay, Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. G.D'yi çatıda görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çatının kenarında yürüyen G.D'yi ikna çabaları sonuçsuz kaldı.
İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açmaya çalıştığı sırada G.D, çatıdan sarktı.Bu sırada ekipler G.D'yi tutarak düşmesini engellerken, aşağıda bekleyenler ise ölümle yaşam arasındaki bu çizginin görüntülerini çekmek için yarıştı. Çatıdan indirilip, gözaltına alınan G.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(Hürriyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.