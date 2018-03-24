İzmir'de borçları nedeniyle bunalıma giren adam apartmanın çatısına çıkıp atlamak istedi İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, borçları nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen G.D, 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, atlamak istedi. G.D, apartmanın çatısından sarktığı sırada ise, aşağıda bekleyenler bu anları cep telefonu ile kaydetti