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İzmir'de genç kızları darp eden polis hakkındaki iddianame hazır

İddianamenin kabul edilmesinin ardından polis memuru O.Y. 9 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

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İzmir Alsancak'ta motosikletli şahısların kendilerini taciz ettiğini belirten genç kızların polis tarafından darp edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
 
Alsancak'ta 10 Ağustos gecesi, kendilerini taciz eden motosikletli kişileri şikayet etmek için Alsancak Polis Karakolu'na giden iki genç kız görevli memur O.Y. tarafından darp edilmiş, güvenlik kameralarına da yansıyan darp görüntüleri sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu. Bu görüntüler sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. 
 
Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, genç kızların tacize uğrama nedenlerini giydikleri kıyafete bağlayan ve genç kızları darp eden polis memuru hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Nurettin Ulutaş tarafından hazırlanan iddianamede, polis memuru O.Y.'nin 9 aydan 3.5 yıla kadar hapsi istendi.

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