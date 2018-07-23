Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir'de gösteri uçuşu yapan uçak araca çarptı

İzmir Alaçatı'da gösteri uçuşu yapan uçak ATV haber ekibinin bulunduğu araca çarptı. Alçak uçuş yapan pervaneli uçağın otomobile çarptığı kaza kameralara böyle yansıdı.

Haberin
videosu
  • Star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alaçatı'da turistler için özel olarak sefer düzleyen uçakları haber yapmak isteyen Atv haber ekibi akıl almaz bir kaza yaşadı. Haber sonrası pilotlardan biri jest amaçlı gazetecilerin otomobiline alçak uçuş yapmak isterken, uçağın tekerliği otomobil sağ tarafına çarptı. İlginç olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana gelirken çarpma anı saniye saniye görüntülendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Soylu´nun Akşener hakkında dediği çıktı

Soylu´nun Akşener hakkında dediği çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA