İzmir'de gösteri uçuşu yapan uçak araca çarptı

Alaçatı'da turistler için özel olarak sefer düzleyen uçakları haber yapmak isteyen Atv haber ekibi akıl almaz bir kaza yaşadı. Haber sonrası pilotlardan biri jest amaçlı gazetecilerin otomobiline alçak uçuş yapmak isterken, uçağın tekerliği otomobil sağ tarafına çarptı. İlginç olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana gelirken çarpma anı saniye saniye görüntülendi.