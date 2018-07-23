İzmir'de gösteri uçuşu yapan uçak araca çarptı
İzmir Alaçatı'da gösteri uçuşu yapan uçak ATV haber ekibinin bulunduğu araca çarptı. Alçak uçuş yapan pervaneli uçağın otomobile çarptığı kaza kameralara böyle yansıdı.
- Star.com.tr
Alaçatı'da turistler için özel olarak sefer düzleyen uçakları haber yapmak isteyen Atv haber ekibi akıl almaz bir kaza yaşadı. Haber sonrası pilotlardan biri jest amaçlı gazetecilerin otomobiline alçak uçuş yapmak isterken, uçağın tekerliği otomobil sağ tarafına çarptı. İlginç olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana gelirken çarpma anı saniye saniye görüntülendi.
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