İzmir'de hemşireler iki yavru kedi için seferber oldu
İzmir'de bir hastanenin çatısında doğum yaptıktan sonra havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kedi hemşireler tarafından kurtarıldı.
- DHA
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin D Blok kısmındaki ameliyathanede görevli hemşireler, havalandırma boşluğunda yavru kedi sesi duyunca durumu hastane yönetimine bildirildi.
Hastane teknik ekibi tarafından duvarın kırılmasıyla yavru iki kediye ulaşıldı.
ELLERİYLE BESLEDİLER
Çatıda doğduktan sonra havalandırma boşluğuna düşen kedilere ilk müdahaleyi yine hemşireler yaptı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kedilere süt verildi. Hemşirelerin bu müdahalesiyle iki yavru kedi hayata tutundu.
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