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İzmir'de işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 19 yaralı

İzmir'de santral inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 19 kişi yaralanırken, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

  • DHA
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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir termik santral inşaatında çalışan işçileri taşıyan Ali B. yönetimindeki servis midibüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, midibüsteki işçiler Eser Demir, Cafer Süren, Adnan Yıldız, Ülgen Yılmaz, Eser Demir, Muammer Kurt, Zeynel Şahan, Tarkan Demir, Kürşat Hava, Mehmet Gezgin, Eyüp İndirik, İbrahim Özer, Ozan Suay, Hüseyin Şahan, Mehmet Kandemir, Mert Suay, Tugay Karabıyık, Taner Günay ve Selçuk Oğuz yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Ehliyetsiz olan sürücü Ali B.'nin babasına ait olan aracı, midibüs şoförü Özkan Aldemir'in bir işinin çıkması üzerine kullandığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan Ali B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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