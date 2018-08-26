İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ahmet Canlı (27) yönetimindeki 35 ZMU 29 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi Ahrandı yolu üzerinde karşı yönden gelen M.T. yönetimindeki 09 PA 159 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Canlı olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Orçun Okatan (19) ise yaralandı.
Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Canlı'nın cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.