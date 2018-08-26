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İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Ahmet Canlı (27) yönetimindeki 35 ZMU 29 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi Ahrandı yolu üzerinde karşı yönden gelen M.T. yönetimindeki 09 PA 159 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Canlı olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Orçun Okatan (19) ise yaralandı.

Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Canlı'nın cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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